Lotul Croației pentru Euro 2019 de tineret. Tricolorii au scăpat de Duje Caleta-Car, de la Olympique Marseille

Din lot nu fac parte fundașii Duje Çaleta-Car (Olympique Marseille), cotat la 15 milioane de euro, și Petar Mamić (Rijeka). Primul nu a fost lăsat de clubul francez să joace la Euro 2019, pentru a se odihni în vederea sezonului viitor, iar cel de-al doilea este accidentat.

Naționala Croației U-21 va susține miercuri, 12 iunie, un meci amical cu Danemarca.



Portari: Josip Posavec (Hajduk Split), Ivo Grbić (NK Lokomotiva), Adrian Šemper (Chievo)

Fundași: Borna Sosa (Stuttgart), Filip Benković (Celtic), Filip Uremović (Rubin Kazan), Nikola Katić (Rangers), Domagoj Bradarić (Hajduk), Toni Borevković (Rio Ave), Branimir Kalaica (Benfica Lisabona)

Mijlocași: Nikolai Vlasic (CSKA Moscova), Ivan Šunjić (Dinamo), Luka Ivanušec (Lokomotiva), Toma Bašić (Bordeaux), Nikola Moro (Dinamo Zagreb), Lovro Majer (Dinamo), Kristijan Bistrović (ȚSKA Moscova)

Atacanți: Alen Halilović (Standard Liege), Josip Brekalo (Wolfsburg), Marin Jakoliš (Admira Wacker), Robert Murić (Rijeka), Sandro Kulenović (Legia Varșovia)

