Lotul Marocului pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2018

Selecţionata, care va fi condusă de emblematicul fundaş Mehdi Benatia (Juventus), cuprinde 19 jucători care evoluează în Europa şi unul în Emiratele Arabe Unite, mijlocaşul M’barek Boussoufa, şi doar trei fotbalişti de la cluburile marocane.

Marocul va evolua la Mondialul din Rusia (14 iunie-15 iulie) în grupa B, alături de Spania, Portugalia şi Iran. Ultima participare a Leilor din Atlas la o Cupă Mondială datează din 1998.

Cei 23 de jucători selecţionaţi

P Munir Mohand Mohamedi 29 de ani 25/ 0 Spania Numancia

P Yassine Bounou 27 de ani 10/ 0 Spania Girona

P Ahmed Reda Tagnaouti 22 de ani 2/ 0 Maroc IR Tanger

F Medhi Amine El Mouttaqi Benatia 31 de ani 54/ 2 Italia Juventus

F Nabil Dirar 32 de ani 34/ 3 Turcia Fenerbahçe

F Manuel Marouane da Costa Trindade Senoussi 32 de ani 25/ 1 Turcia İstanbul Bașakșehir

F Romain Ghanem Paul Saïss 28 de ani 21/ 1 Anglia Wolverhampton Wanderers

F Hamza Mendyl 20 de ani 11/ 0 Franța Lille

F Badr Banoun 24 de ani 9/ 1 Maroc Raja Casablanca

F Achraf Hakimi Mouh 19 ani 7/ 1 Spania Real Madrid

M Moubarak ”Mbark” Boussoufa 33 de ani 56/ 7 Emiratele Arabe Unite Al-Jazira

M Karim El Ahmadi Aroussi 33 de ani 48/ 1 Olanda Feyenoord

M Younès Belhanda 28 de ani 44/ 3 Turcia Galatasaray

M Noureddine ”Nordin” Amrabat 31 de ani 41/ 4 Spania Leganés

M Fayçal Fajr 29 de ani 21/ 2 Spania Getafe

M Hakim Ziyech 25 de ani 15/ 8 Olanda Ajax

M Youssef Aït Bennasser 21 de ani 11/ 0 Franța Caen

M Mehdi François Carcela-González 28 de ani 19/ 1 Belgia/ Standard Liège

M Sofyan Amrabat 21 de ani 4/ 0 Olanda Feyenoord

MF Amine Harit 20 de ani 3/ 0 Germania Schalke 04

A Khalid Boutaïb 31 de ani 15/ 7 Turcia Yeni Malatyaspor

A Aziz Bouhaddouz 31 de ani 13/ 3 Germania FC St. Pauli

A Ayoub El Kaabi 24 de ani 8/ 10 Maroc RS Berkane

Portari (3): Mounir El Kajoui (CD Numancia, Spania), Yassine Bounou (Girona FC, Spania), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Riadhi de Tanger, Maroc).

Fundaşi (7): Mehdi Benatia (Juventus, Italia), Romain Saiss (Wolverhampton, Anglia), Manuel Da Costa (Başakşehir, Turcia), Badr Benoun (Raja Casablanca, MAR), Nabil Dirar (Fenerbahce, Turcia), Achraf Hakimi (Real Madrid, Spania), Hamza Mendyl (OSC Lille, Franţa).

Mijlocaşi (7): M’barek Boussoufa (Al Jazira, Emiratele Arabe Unite), Karim El Ahmadi (Feyenoord, Olanda), Youssef Ait Bennasser (Caen, Franţa), Sofyan Amrabat (Feyenoord, Olanda), Younes Belhanda (Galatasaray, Turcia), Faycal Fajr (Getafe, Spania), Amine Harit (Schalke 04, Germania).

Atacanţi (6): Khalid Boutaib (Malatyaspor, Turcia), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli, Germania), Ayoub El Kaabi (RSB Berkane, Maroc), Nordin Amrabat (Leganes, Spania), Mehdi Carcela (Standard Liege, Belgia), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Olanda)

Rezerve (3): Youssef En-Nesyri (Malaga, Spania), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam, Olanda), Oualid El Hajjam (Amiens, Franţa)

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