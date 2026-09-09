Armata americană a distrus cinci petroliere iraniene într-o singură zi, după ce Gardienii Revoluției au încercat de două ori, în ultimele două zile, să lovească o navă militară a SUA cu rachete balistice. Echipajele celor cinci petroliere au fost avertizate să părăsească navele înainte ca acestea să fie atacate, scrie Reuters.

Loviturile au avut loc marți, 8 septembrie, și au fost confirmate oficial de Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM. Patru dintre petroliere, Kaviz, Charminar, Horizon 1 și Riesco, se aflau în Golful Oman. A cincea navă, Derya, a fost atacată în apropierea insulei iraniene Kharg, unul dintre cele mai importante puncte pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Forțele americane au cerut echipajelor să abandoneze navele înainte de lovituri, după care petrolierele au fost atacate, explică CENTCOM, car emenționează că atacurile au venit după două tentative ale Gardienilor Revoluției de a lovi cu rachete balistice o navă a Marinei SUA. Vasul militar american a reușit să evite atacurile și și-a continuat patrularea. Niciun militar american nu a fost rănit, potrivit CENTCOM. Washingtonul acuză Iranul că folosește petrolierele într-o rețea clandestină de miliarde de dolari prin care sunt finanțate Gardienii Revoluției și grupările sprijinite de Teheran în regiune.

Atacul de marți vine la numai trei zile după o operațiune asemănătoare. Pe 5 septembrie, forțele americane au lovit alte trei petroliere iraniene, după ce Gardienii Revoluției încercaseră să atace un portavion și un distrugător american. Astfel, în numai patru zile, armata SUA a distrus sau scos din funcțiune opt petroliere iraniene, potrivit informațiilor publicate de CENTCOM. Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat că Washingtonul va răspunde în continuare dacă Iranul încearcă să atace nave militare americane.

„De fiecare dată când vor încerca, vor pierde petroliere”, a declarat Rubio marți, în timpul unei vizite în Columbia, potrivit Associated Press.

La scurt timp după atacurile asupra petrolierelor, Iranul a anunțat noi represalii. Presa de stat iraniană a transmis că au fost lansate rachete spre ținte americane din Iordania. Armata iordaniană a anunțat că sistemele sale de apărare au interceptat 18 rachete balistice, iar alte două au căzut în zone nelocuite. Autoritățile iordaniene nu au raportat victime.

Escaladarea militară începe să se vadă și pe piața energiei. Prețul petrolului Brent s-a apropiat miercuri de pragul de 100 de dolari pe baril, investitorii fiind îngrijorați de riscul unor noi perturbări ale transporturilor de petrol din Golful Persic. Un punct critic rămâne Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere ale lumii. Traficul navelor prin strâmtoare a scăzut puternic în ultimele zile, pe fondul schimbului de atacuri dintre SUA și Iran și al amenințărilor Teheranului cu noi represalii.