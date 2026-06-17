Pentru boss-ul Florentino Pérez este al patrulea transfer în doar o săptămână, după cele ale lui Konaté (FC Liverpool), Dumfries (Inter Milano) și Bernardo Silva (Manchester City). Noua eră cu Jose Mourinho la cârmă poate începe.

Marc Cucurella cu familia. Foto: ProfimediaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Acum, Cucurella se pregătește pentru o modificare majoră în viața sa, schimbându-și mediul și relațiile, ieșind din nou complet din zona sa de confort. Totuși, ceea ce nu se va schimba sunt buclele sale, pe care nu le va mai tunde niciodată, așa cum a povestit cu ceva timp în urmă într-o conferință de presă: „Mi-a trecut prin cap doar o singură dată, când aveam 12 ani. Nu-mi voi tunde niciodată părul. Acesta este stilul meu și voi rămâne așa”,

FC Barcelona l-a avut în curte, dar nu l-a prețuit

Cucurella este unul dintre cei mai iubiți jucători din echipa națională datorită farmecului său natural. El este originar din Alella, un oraș catalan din regiunea Maresme. La tineret a jucat la RCD Espanyol Barcelona, înainte de a se ajunge La Masia, prestigioasa academie a FC Barcelona, în 2012. N-a apucat să debuteze oficial, a jucat pentru echipa a doua și a fost împrumutat la Eibar, respectiv Getafe, ultimul club cumpărându-l pentru a-l vinde apoi după numai un an la Brighton, de unde a ajuns la Chelsea în 2022.

Cucurella a fost întotdeauna mândru de faptul că are o familie frumoasă și numeroasă alături de partenera sa, Claudia Rodríguez, fostă balerină și actuală influenceriță specializată în design vestimentar. Relația lor a început în 2018, iar doar un an mai târziu l-au avut pe primul copil, Mateo. Familia s-a mărit în 2021 odată cu nașterea lui Río și, în 2023, odată cu venirea pe lume a Bellei. 

Lupta cu autismul lui Mateo, fiul cel mare

Marc Cucurella a subliniat importanța creșterii gradului de conștientizare cu privire la tulburarea din spectrul autist (TSA) după ce a împărtășit public experiența familiei sale cu privire la diagnosticul fiului său cel mare, născut cu acest necaz. 

Această situație a influențat enorm viața cuplului, care a trecut prin momente foarte grele în care se simțeau neputincioși, neștiind ce se întâmplă cu copilul lor, pe care îl vedeau doar plângând și neinteracționând cu cei din jur, ceea ce îi împiedica dezvoltarea normală. După ce au descoperit problema, au reușit să-l înscrie la o școală specializată, ceea ce a determinat o schimbare totală în viața familiei. În recentul documentar difuzat de RTVE despre latura cea mai personală a eroilor Eurocupei, „Cucu” povestea, cu lacrimi în ochi, cât de grele au fost unele dintre acele momente.

Pe lângă Mateo, Marc și Claudia își continuă viața, deși nu s-au căsătorit încă, alături de ceilalți doi copii ai lor, Río și Bella, care se implică tot mai mult în dezvoltarea fratelui lor mai mare, creând un cămin fericit, aproape de basm, pe măsură ce, încet-încet, își dau seama că se întâmplă ceva.

Se poate spune că copiii lui Cucurella i-au moștenit carisma, deoarece, deși este o persoană uneori introvertită, el nu ezită să apară în fața camerelor de filmat cu o naturalețe pe care alții nu ar îndrăzni să o aibă. În mintea tuturor rămâne acel „hit” de după Euro 2024, în care „Cucu-Cucurella mânca o paella” și îl „amenința” pe Haaland.

Organizează congrese, conferințe și sejururi sportive

Dar, în ultimii ani, Cucurella nu numai că și-a dezvoltat viața personală și profesională, ci și contul bancar. Fără a merge mai departe, în anul 2023, fundașul stânga și-a înființat propria companie cu sediul în Mataró. Prin intermediul Campus Marc Cucurella SL, el nu numai că își gestionează tabăra de fotbal, ci declară că se dedică și activităților sportive, fie că este vorba de congrese, conferințe sau organizarea de sejururi pentru sportivi.

Cu toate acestea, Cucurella nu și-a limitat activitățile doar la sport și fotbal, deoarece, prin această companie, se ocupă și de cumpărarea, vânzarea și închirierea de imobile. Această societate, înființată în Mataró, este o societate unipersonală, în care Cucurella este administrator și asociat unic.

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