Marcel Pușcaș crede în șansa sa la șefia FRF: ”M-am decis să conduc eu fotbalul românesc”.

Fostul fotbalist Marcel Puşcaş, unul dintre cei patru candidaţi la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, a declarat că nu înţelege de ce Răzvan Burleanu şi Ionuţ Lupescu sunt consideraţi favoriţi la alegerile de miercuri deoarece el reprezintă “soluţia şi competenţa”.

“Nu înţeleg de ce Burleanu şi Lupescu sunt favoriţi la alegeri, atâta timp cât CV-ul îmi este net favorabil. Deocamdată singura persoană dintre cei patru candidaţi care a condus un club de fotbal este Marcel Puşcaş. Singura persoană care a investit bani personali în fotbal este Marcel Puşcaş. Singura persoană care a antrenat în cupele europene este Marcel Puşcaş. Singura persoană care n-a trăit din fotbal, ci pentru fotbal de 28 de ani este Marcel Puşcaş”, a spus, pentru Agerpres, Marcel Pușcaș.

Fostul fotbalist a continuat: ”Singura persoană care a fost impresar este Marcel Puşcaş. Singura persoană care a activat ca jucător la nivel de judeţ, de Divizia C, de Divizia B, de Divizia A, de nivel internaţional este Marcel Puşcaş. Aşa că nu înţeleg de ce să fiu outsider. Hai să dezbrăcăm candidaţii şi de ‘generaţii de aur’, şi de partide politice, şi de pixul de a da avantaje anumitor electori… să rămânem toţi doar în hainele competenţei şi vedem cine merită să fie ales. Membrii afiliaţi au trei variante: forma fără fond, imaginea şi apoi soluţia şi competenţa. Soluţia şi competenţa înseamnă Marcel Puşcaş. Restul aparţine altor candidaţi”, a spus Puşcaş, care a ocupat până de curând funcţia de manager de dezvoltare în cadrul FRF.

Marcel Pușcaș: ”Cum să progresezi dacă în 4 ani au pierit 62 de cluburi de fotbal?”

El a explicat că a ales să candideze din nou deoarece preşedintele Răzvan Burleanu nu a făcut ceea ce a promis în ultimii patru ani.

“În 2014 i-am promis domnului Burleanu că îl voi susţine. Dânsul m-a abordat, m-a rugat să-l sprijin şi să-l ajut şi am făcut-o. Azi candidez pentru că ceea ce a promis domnul Burleanu că va face nu a făcut. Am crezut că vom reforma fotbalul românesc după prestaţia regimului Mircea Sandu. Am zis că împreună vom pune lucrurile la punct în fotbal, dar nu s-a întâmplat. Iar acest lucru m-a determinat să candidez pentru că am mi-am pus speranţe într-un tânăr că va reuşi să facă lucrurile să meargă mai bine. M-am convins că nu e aşa şi atunci dacă nimeni nu face, m-am decis să conduc eu fotbalul românesc”, a afirmat fostul fotbalist.

Marcel Puşcaş este de părere că fotbalul românesc este în regres în ultimii patru an şi susţine că Federaţia Română de Fotbal sub conducerea lui Răzvan Burleanu se află în pierdere cu 5 milioane de euro. “Să ne uităm la calificări, la numărul de echipe dispărute… cum să progresezi dacă în 4 ani au pierit 62 de cluburi de fotbal? Ăsta e progres? Cum să spui că e progres? Ăsta e regres. Iar Federaţia Română de Fotbal nu e pe profit aşa cum tot spune. S-au publicat cifrele de la ANAF, Federaţia Română de Fotbal este în pierdere cu 5 milioane de euro. Sunt date publice astea”, a precizat el.

“Situaţia fotbalului românesc se vede cum este, nu avem o Şcoală Federală de Antrenori, nici legală, nici normală, arbitrajele se pot vedea cum sunt, sistemul competiţional e aşa cum e. Lipseşte un ROAF clar şi multe echipe ajung la comisii şi la TAS. Statutul FRF nu este validat de Tribunalul Bucureşti. Selecţiile la loturile de copii şi juniori sunt ciudate, ca să nu spun altfel. Lipseşte transparenţa şi credibilitatea. De asemenea descentralizarea, lucru de care domnul Burleanu ştie, dar nu a înţeles prea multe. Federaţia Română de Fotbal fiind de utilitate publică, nu poţi să ascunzi anumite lucruri din interior, pentru că te trădează tabela. Şi tabela în ultimii ani este net în favoarea adversarilor”, a adăugat fostul manager de dezvoltare în cadrul FRF.

Marcel Puşcaş a dezvăluit principalele măsuri din cadrul proiectului său pentru redresarea fotbalului românesc. “Sunt şase-şapte piloni pe care voi insista eu. Primul este descentralizarea prin regionalizarea fotbalului românesc. Apoi este punerea în legalitate a Statutului FRF şi a organului de conducere (n.r. – Comitetul Executiv al FRF), pentru că aceste lucruri nu figurează în scriptele statului român. Apoi voi urgenta măsurile de finalizare a ROAF, care e biblia fotbalului românesc. În al patrulea rând este nevoie de modificarea radicală a sistemului competiţional.

Apoi revigorarea Comisiei Centrale a Arbitrilor, care are probleme cu formarea, cu promovarea, dar şi cu selecţia arbitrilor. Al şaselea pilon este legat de lansarea Şcolii Federale de Antrenori, pentru că noi nu avem acum o şcoală de antrenori în cadrul FRF. Iar în final credibilizarea FRF şi o transparenţă mai mare. Astea sunt lucrurile de care trebuie să ne ocupăm. Din păcate, pentru oricine va fi preşedinte va fi dificil să scape de cele 50 şi ceva de procese pe care FRF le are la ora actuală”, a mai spus Puşcaş.

Marcel Pușcaș a jucat la Steaua și la Rapid

Născut la 12 octombrie 1960, Marcel Puşcaş a evoluat ca jucător la Steaua, Rapid, CS Târgovişte şi Steaua Mizil, având o singură selecţie la prima reprezentativă. După retragere, el a activat ca antrenor (Steaua şi Rapid), ca preşedinte (Viitorul Oradea, Steaua şi AJF Bihor), dar şi ca impresar. Puşcaş a candidat şi la precedentele alegeri pentru preşedinţia FRF. Din 2014 el a ocupat până de curând funcţia de manager de dezvoltare în cadrul Federaţiei Române de Fotbal.

Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Fotbal a fost convocată de Comitetul Executiv pentru data de 18 aprilie 2018, ora 11,00. Două sute cincizeci şi şapte de membri afiliaţi au drept de vot la alegerile pentru şefia FRF din 18 aprilie.

Patru candidaţi îşi vor disputa funcţia de preşedinte la alegerile de miercuri: Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan. Fostul fotbalist Sorin Răducanu şi-a depus la rândul său dosarul de candidatură în termenul statutar, însă acesta nu a fost validat de Comisia de verificare a FRF deoarece nu a îndeplinit condiţia privind numărul de propuneri.