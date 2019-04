Are 10 titluri de campion (record național), 6 Cupe ale României, 3 Supercupe, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei. În total 21 de trofee, un record abolut pentru un fotbalist român! Lumea i-a dat imediat porecla de „Fiara” pentru dăruirea din teren, dar și datorită caracterului său vulcanic

Lăcătuș a început fotbalul sub Tâmpa, iar în 1983 a ajuns la Steaua. Cu 40.000 de minute în tricoul roș-albastru, Marius a fost un adevărat exemplu pentru toată suflarea din Ghencea.

E fotbalistul care are cele mai multe meciuri disputate în cupele europene pentru roş-albaştrii, 72, înscriind de 17 ori. A cucerit Cupa Campionilor cu Steaua, în 1986, în finala cu Barcelona, atunci când a şi transformat unul dintre penalty-uri. În 1987, a cucerit şi Supercupa Europei în faţa lui Dinamo Kiev. Un adevărat recordman pentru fotbalul românesc!

Povește cu găinile bunicii

„Terenul pe care ne jucam fotbal, cel de pe Dealul Melcilor, era în pantă. Să vezi ce curse făceam când o lua mingea la vale, să nu ajungă prin curțile oamenilor! Bunica mă punea în fiecare dimineață să prind găinile de prin curte, să le pun pe cuibar, să facă ouă. Era ca dracu’ de greu să prinzi o găină! Iar eu fugăream zilnic mai multe. Eram neastâmpărat, dar nu prea reușeam să le prind, până la urmă se așezau singure, când oboseau. Îți dai seama cum arătam eu!”, își amintea antrenorul ajuns la 55 de ani.

Lăcătuș, aminitiri de la școală

„Ca să fiu sincer, cam scârțâia, nu prea mă omoram. Tata îmi spunea ca nu-l interesează să fiu premiant, dar să mă țin de carte, să învăț o meserie. Îmi plăceau limbile străine și matematica. Dar, până la urmă, de la un necaz cu limba rusă m-am decis să mă dedic definitiv fotbalului! Eram într-a zecea. Nu prea mă duceam la orele de rusă. Dirigintele m-a avertizat că n-o să-mi încheie media și n-o să pot da treapta. Nu l-am ascultat și așa s-a întâmplat. Eram la juniori, urma să trec la tineret, am renunțat la cursurile de zi”, povestește Lăcătuș.

De unde vine porecla de „Fiara”

Legedendarul jucător al Stelei își amintește cum de a primit porecla de „Fiara”, ce a rămas în memoria tuturor suporterilor din fotbalul românesc: „Păi, de la suporteri a venit. Le plăcea determinarea mea. Nu m-a deranjat. Eu am încercat să rețin doar conotațiile pozitive ale acestei porecle. Nu aveam mamă sau tată când intram pe teren. Dacă asta a reprezentat ceva pentru istoria Stelei înseamnă că am făcut și eu ceva bun pe acolo. Iar faptul că fanii nu m-au uitat spune tot”.

„Îi trag una lu’ ăsta de-i scot ochii!”

Vârful carierei e 7 mai 1986, atunci când au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Teoharie Coca-Cosma a comentat partida la TVR și e autorul celebrei replici rostite înaintea șutului: „Lăcătuș va înscrie! Lăcătuș trebuie să înscrie!”.

Andrei Vochin a scris în cartea „SuperSteaua”: „La centrul terenului, Lăcătuș stă încă lângă Bărbulescu. «Bă Ilie, eu decât să trag plasat și să mi-o prindă ăsta, mai bine dau peste poartă. Să moară mă-sa, îi trag una lu’ ăsta de-i scot ochii!». A luat mingea, și-a înţepenit-o la 11 metri, s-a uitat scurt la Vautrot, după care a plecat decis. Trei pași, un șut în plin și… suspans. Mingea explodează în transversală, dar sare în pământ după linia porţii. Gooolll!!!”.

Zece repere importante din cariera lui Marius Lăcătuș

Pe 28 februarie 1982, la nici 18 ani a debutat în Liga 1 într-o partidă disputată de Braşov împotriva celor de la Târgovişte. Pe 22 ianuarie 1984, minutul 63 al partidei cu Ecuador-România 1-3 se consemnează debutul său la naţională, antrenor Mircea Lucescu Pe 19 septembrie 1984 are loc debutul european pe Olimpico din capitala Italiei, AS Roma-Steaua 1-0. Pe 6 noiembrie 1985, Steaua-Honved Budapesta, minutul 35, primul gol în cupele europene pentru Steaua. A mai marcat de încă 16 ori, fiind încă cel mai bun marcator din istoria „roş-albaştrilor” în Europa. Pe 16 aprilie 1986, Steaua a învins Anderlecht cu 3-0 şi a obţinut prima calificare din istoria fotbalului românesc într-o finală organizată de UEFA! În convinge pe Valentin Ceaușescu să-l reprimească pe Ioan Andone la echipa națională. Iar pe 15 noiembrie 1989, România-Danemarca 3-1, echipa naţionala a ajuns după 20 de ani la Mondiale! În 1993 e pentru a doua oară să ajungă la Dinamo. Dar „Fiara” s-a întors în Ghencea şi a pus din plin umărul la cea mai bună perioadă din întrecerea internă, 6 titluri consecutive, din care 5 cu el în teren! Una din cele mai mari dezamăgiri din carieră: deşi era considerat unul din elevii de suflet ai lui Anghel Iordănescu, acesta nu l-a inclus în lotul pentru turneul final din SUA. Pe 4 aprilie 1998, în Steaua-Dinamo 5-0, se înregistrează cea mai mare diferenţă din eternul derby! În total a bifat 30 de prezenţe în cel mai important duel din competiţia internă şi a marcat 7 goluri. La finalul ediţiei 1999-2000 avea să se retragă după ce contabilizase 414 meciuri în Liga 1 şi 103 goluri.

