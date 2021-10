După 8 etape, Malatyaspor ocupă locul 17 din 20 în Turcia (primul retrogradabil), având doar 6 puncte acumulate. Trupa turcă a pierdut în ultimele cinci partide, în care nici măcar nu a marcat.

„Sunt foarte bucuros că am revenit în fotbalul turc. Am întâlnit niște oameni OK. Azi-noapte am semnat contractul și astăzi începem treaba. Sper, împreună cu staff-ul, să scot echipa din situația delicată în care se află și să avem aceleași rezultate pe care le-am avut la Kayserispor și Gaziantep”, a declarat Marius Șumudică pentru GSP.ro.

Mi-am dorit foarte mult să revin în Turcia și iată că mi-am îndeplinit visul. M-am întors într-un campionat puternic, un campionat în care te simți antrenor și ești respectat. Marius Șumudică:

Între iunie și august 2021, Șumudică a pregătit-o pe CFR Cluj, care l-a demis și l-a angajat pe Dan Petrescu. În Turcia, Șumi le-a mai pregătit pe Kayserispor (iulie 2017 – mai 2018), Gaziantep (iunie 2019 – ianuarie 2021) și Rizespor (ianuarie 2021 – martie 2021).

