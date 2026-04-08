Ladislau Boloni a făcut primele declarații după moartea lui Mircea Lucescu

Ladislau Boloni a primit cu profundă durere vestea că Mircea Lucescu a murit. Antrenorul care i-a marcat cariera, atât pe teren, cât și în afara acestuia, rămâne o figură emblematică în istoria fotbalului românesc și internațional.

„Am tot sperat să se întâmple un miracol, ascultam știrile, mă uitam pe toate canalele din jumătate în jumătate de oră, doar o veni o veste mai bună. Nu pot… a fost un mare om”, a mărturisit Ladislau Boloni, contactat de GSP.

Cu o voce marcată de emoție, fostul fotbalist a rememorat momentele petrecute alături de cel care a fost mai mult decât un antrenor pentru el.

Ce mesaj i-a transmis Ladislau Boloni lui Mircea Lucescu ultima dată când au vorbit

Boloni a dezvăluit și detalii emoționante despre ultima conversație avută cu Mircea Lucescu.

„La ultima mea discuție cu el i-am spus să lase dracului fotbalul, că nu mai are nimic de dovedit, făcuse totul, reușise totul. Dar fotbalul îl făcea să trăiască. Nu pot să spun că tot fotbalul l-a omorât, nu pot să spun asta”, a mărturisit Ladislau Boloni, pentru sursa citată mai sus.

Această legătură profundă dintre cei doi este strâns legată de momentele glorioase din cariera lor comună, cum ar fi victoria memorabilă a României împotriva Italiei, în 1983, în campania pentru Euro 1984. Atunci, Boloni a marcat singurul gol al meciului, sub îndrumarea lui Lucescu.

Mircea Lucescu a fost „un antrenor care a revoluționat fotbalul”

Ladislau Boloni nu s-a ferit să își exprime admirația pentru cel care a marcat atât de profund fotbalul.

„Eu nu am văzut antrenor care ar fi putut face mai mult în fotbal. A plecat de la lucruri simple la deosebit de grele, iar soluțiile au fost inteligența și curajul. Curaj să muncească și inteligența de a convinge oamenii să accepte ideile lui. Jos pălăria! Mai mult decât Mircea nu a dat nimeni”, a mai spus fotbalistul, pentru sursa citată mai sus.

Lucescu a fost cel care i-a redat lui Boloni șansa de a juca pentru echipa națională în 1981, după o perioadă de interdicție impusă de regimul comunist. Această decizie a contribuit semnificativ la relansarea carierei lui Boloni și la șlefuirea unei echipe naționale care a reușit performanțe remarcabile.

„A trăit extraordinar, a făcut ce-i plăcea, dar sunt momente când realitatea este amară. Viața nu e tot timpul roz, vin și momente ca acesta. Ar fi fost frumos să se bucure mai mult de bătrânețe, de pensie, liniștit, să nu mai treacă prin toate astea. Dar așa a fost să fie. Păcat. Transmit condoleanțe familiei”, a mai transmis Boloni pentru GSP.

Mircea Lucescu a scris istorie în fotbal

În calitate de jucător, Mircea Lucescu a scris istorie la Dinamo București, echipă cu care a câștigat șase titluri de campion și o Cupă a României. Ulterior, cariera sa de antrenor a fost marcată de un palmares impresionant, cu nu mai puțin de 36 de trofee câștigate în diverse competiții naționale și internaționale.

Printre momentele de glorie ale carierei sale ca antrenor se numără câștigarea Cupei UEFA cu Șahtior Donețk în 2009 și a numeroase titluri și cupe în campionatele din Ucraina, Turcia, România și Rusia.

Lucescu a fost un adevărat inovator, introducând metode moderne de antrenament și contribuind la dezvoltarea fotbalului în regiunile în care a activat.

