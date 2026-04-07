Căpitan de echipă în Mexic 1970

Mircea Lucescu a murit astăzi, 7 aprilie, după o serie de probleme cardiace.

Angelo Niclescu i-a considerat lideri și la Dinamo, dar și la echipa națională pe Mircea Lucescu și pe Cornel Dinu. De altfel, înainte să moară, Angelo Niculescu i-a încredințat fiului său, Răzvan, ultima dorință: „Când am să mor, te rog, să-i anunți primii pe Mircea Lucescu și pe Cornel Dinu!”.

În timp ce unul era căpitan la Dinamo, celălalt purta banderola la națională. Totuși, Mircea Lucescu era favoritul antrenorului care a inventat stilul de joc tiki-taka.

„Mircea Lucescu era favoritul tatălui meu. Prindea ideea din zbor. De fapt, tata începea ideea, iar Mircea o termina!”, a declarat, pentru Libertatea, Răzvan Niculescu.

Despre Mircea Lucescu, Angelo Niculescu avea un singur regret: că în „lipsă de soluții”, l-a pus să joace la națională pe un post diferit față de cel de la club, care i-a redus din randament.

„Mircea Lucescu era un fotbalist foarte bun, dar din păcate, i-am redus din randament punându-l să joace pe un post pe care nu aveam soluții. S-a descurcat foarte bine, dar nu era locul lui. Dacă ar fi cineva care s-ar potrivi pe acel post cred că acesta este Gheorghe Craioveanu”, s-a destăinuit Angelo Niculescu, pentru Libertatea, în 2002.

Mircea Lucescu l-a urmat în carieră pe Angelo Niculescu

După încheierea carierei de fotbalist, ca antrenor, Mircea Lucescu a preluat și din modul de lucru al lui Angelo Niculescu.

„Nea Angelo, Dumnezeu să-l ierte, a fost cel mai mare antrenor al României! Mult peste ce a fost Piști Covaci. Mircea Lucescu l-a copiat și l-a urmat pe nea Angelo”, spunea un alt fotbalist din echipa de la CM 1970, Liță Dumitru, în Libertatea.

Angelo Niculescu a preluat naționala României din 1967, reușind să o califice la Campionatul Mondial din Mexic 1970, după o absență de 32 de ani.

O altă performanţă notabilă ca antrenor al echipei naţionale este calificarea echipei naţionale în sferturile de finală ale Campionatului European din 1972.

Totodată, Angelo Niculescu este considerat de FIFA drept inventatorul stilului de joc „tiki-taka”, facut celebru ulterior de FC Barcelona.

Angelo Niculescu a murit pe 21 iunie 2015 în locuința sa din București. Fotul selecționer avea 93 de ani.

