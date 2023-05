„​Simona Halep este judecată în momentul de față de către toată lumea absolut incorect față de tot ceea ce a însemnat ea pentru România”, a spus premierul, citat de Hotnews.

Ciucă consideră că este nevinovată și le cere românilor să o susțină.

„Din punctul meu de vedere, consider că Simona este nevinovată, iar noi toți trebuie să o susținem pentru că ea reprezintă o etapa din istoria tenisului feminin românesc și ne-a bucurat pe toți. Nu o dată am stat să privim meciurile și finalele. Atunci am fost mândri. Acum că s-a întâmplat chestiunea aceea care este încă nevalidată, toată lumea o judecă și o analizează. Nu este corect față de ea”, a spus Nicolae Ciucă.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA), în octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă, roxadustat.

Pe 19 mai, dubla câștigătoare de Grand Slam a fost acuzată de o a doua încălcare, separată, a reglementărilor antidoping, „pentru nereguli găsite în pașaportul său biologic”, a anunțat ITIA.

Simona Halep a negat vehement noile acuzații, spunând că oficialii Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis că o hărțuiesc.

Audierea Simonei Halep a fost programată pentru 28 mai, dar ar putea fi decalată pentru a treia oară.

ITIA a argumentat marți, 23 mai, că a cerut o nouă amânare a audierii Simonei Halep pentru că „am propus ca ambele acuzații să fie judecate la aceeași înfățișare, pentru a evita mai multe audieri”.

