De Eduard Apostol,

Vă mai aduceți aminte de Nuno Claro? Portarul lusitan a fost mereu varianta de back-up ideală pentru CFR Cluj în perioada 2007-2012 în care ardelenii au avut primul impact major cu supremația în liga internă. Portughezul a strâns 5 trofee cu „feroviarii”, a participat în Champions League și în Europa League, apoi a jucat pentru Poli Timișoara și FC Olt, după care s-a stabilit la Cluj Napoca. El și soția sa, Teodora, au un un restaurant și o pensiune, chiar în Gruia, „Panoramic Cetățuie”, cu o priveliște încântătoare asupra orașului.

Din când în când, atunci când îi permite programul, întrucât este și antrenor la grupele de copii ale clubului, portughezul își ajută consoarta la treburile din restaurant. Nuno Claro vorbește limba română molcom, ardelenește, și se amuză atunci când vine vorba despre vinuri, pe care le recomandă clienților, fie producție autohtonă, fie europeană.

„Cine ne cunoaște pe noi, portughezii, știe că nu „îndoim” vinul cu apă sau altceva. Venind în România, nu înțelegeam cum poți să strici vinul?! Eu nu știam ce e aia. Mă tot invitau colegii să mergem la un șpriț. Și am văzut că la vin alb au băgat apă, iar la vin roșu, au pus Coca-Cola. Doamne ferește! Cum să strici vinul, să-ți bați joc de el?! Mai ales dacă e scump. Eu vreau să promovez vinurile românești. Îmi place roșu, sec. Am încercat șpriț, dar am respect pentru vin. La noi, în Portugalia, aproape fiecare familie face vin acasă, pentru ei toți. Eu nu beau niciodată singur, ci ori cu soția, ori cu prietenii”, a povestit portughezul pentru Libertatea.

„Îmi place mâncarea românească. Cum să nu?! Sarmale, în special. Avem și o cabană la munte, îmi place să stau în natură, să prepar una, alta, pot să fac ce vreau acolo. Și-o mai ajut pe soție la prepararea mâncărurilor” Nuno Claro:

„România este o țară frumoasă, cu oameni buni. Mai trebuie să prindă Occidentul din urmă. Cluj Napoca e cel mai frumos oraș, asta cred eu, oamenii sunt mai calmi aici”, a mai spus portughezul.

GSP.RO VIDEO Un cetățean din Roman a raportat la Poliție un ... polițist ce pândea cu radarul! A ieșit scandal

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2020. Vărsătorii vor să clarifice unele probleme