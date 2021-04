Octavian Șovre a precizat, pentru Playsport, că arbitrajul l-a tăbăcit de-a lungul anilor și că nu mai este afectat de critici.

„Arbitrajul m-a tăbăcit. Eu sunt un ardelean domol, care nu se supără prea ușor. Am avut momente, în trecut, când mă afectau, dar cu timpul am învățat să rezist. Și ca să fiu sincer, criticile nu prea le-am citit pentru că nu am avut timp. Abia ce-am ajuns acasă și nu prea puteam să văd ce s-a scris sau s-a discutat. E adevărat, am vorbit cu familia și mi s-a transmis că s-a discutat mult pe marginea subiectului” , a mărturisit Octavian Șovre pentru Playsport.

Asistentul român a declarat că a făcut acest gest pentru o cauză nobilă și anume aceea de a ajuta un centru pentru persoane cu autism din Bihor.

„Cu ceva vreme în urmă, eu împreună cu alți colegi de-ai mei, arbitri, am decis să sprijinim un centru în care se aflau persoane cu probleme de sănătate. Am încercat să sprijinim cu tot cum am putut acest centru. Asociația pe care noi o sprijinim, este vorba despre „SOS Autism” organiza câte un bal caritabil la fiecare sfârșit de an. Asta până să apară pandemia”, a menționat Octavian Șovre.

„În cadrul acestor evenimente se organizau licitații unde erau vândute diferite obiecte de valoare. Printre aceste obiecte se aflau și cartonașele cu semnăturile fotbaliștilor sau sportivilor celebri. Banii strânși pe aceste bunuri ajungeau în posesia asociației unde se află aceste persoane cu anumite probleme de sănătate”, a declarat Ocatvian Șovre.

Asistentul a relatat cum a reacționat starul Barcelonei Leo Messi, când i-a soliciat autograf.

„O situație aparte este cea a lui Lionel Messi. Cu el am dialogat mai mult pe această temă. M-a ascultat și atunci când a aflat despre ce este vorba, mi-a semnat 9 cartonașe, nu unul. Vă dați seama că nu i-aș fi cerut așa ceva, dar el a fost impresionat atunci când i-am spus despre oamenii care vor beneficia de pe urma acestor semnături”, a povestit Octavian Șovre.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Vlad Voiculescu: Preoții și rudele vor fi lăsați să intre în spital la bolnavii COVID în stare gravă

Decizia privind vaccinarea cu AstraZeneca în România, luată astăzi

DNA cere urmărirea penală a lui Florian Bodog, acuzat de abuz în serviciu și fals

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Traian Băsescu, reacție halucinantă în legătură cu condamnarea Ioanei: ”Nu-i atinge nimeni pe...”

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)