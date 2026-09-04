Aflată într-o etapă de extindere sportivă și organizațională, U-BT Cluj-Napoca își propune să își mențină standardele ridicate în întreceri de anvergură precum BKT EuroCup și ABA League. În paralel, furnizorul de energie derulează cel mai ambițios program de investiții din istoria sa, motiv pentru care conducerea ambelor entități consideră că această asociere reprezintă o evoluție firească pe termen lung.

Andrei Mureșan intră în Consiliul Director

Parteneriatul depășește cadrul unei simple acțiuni de sponsorizare și aduce modificări la nivelul structurii decizionale din cadrul clubului. Andrei Mureșan, Deputy Group CEO al E-INFRA, s-a alăturat oficial Consiliului Director al U-BT Cluj-Napoca. Cooptarea sa urmărește să aducă plusvaloare și experiență din mediul privat pentru consolidarea modelului de afaceri al celei mai titrate echipe de baschet din țară.

Reprezentanții clubului au subliniat că aducerea unor lideri din mediul de business în structura executivă este o strategie care a susținut constant rezultatele din ultimii ani. Branko Cuic, directorul executiv al U-BT, a punctat că pentru menținerea performanțelor din Europa și din campionatul intern este necesară o organizație tot mai puternică în spatele echipei.

Inițiative pentru comunitate și consum responsabil

Noul acord va include o serie de proiecte sociale și educaționale adresate suporterilor care umplu sala BTarena la meciurile de acasă. Jucătorii echipei mari vor fi implicați, alături de tinerii sportivi ai Academiei U-BT, în campanii dedicate promovării consumului responsabil de energie și susținerii noii generații.

Cu opt titluri naționale în palmares și prezențe constante în turneele europene, U-BT Cluj-Napoca rămâne singura formație din România angrenată concomitent în EuroCup și ABA League. Intrarea companiei NOVA Power & Gas reprezintă un pas crucial pentru stabilizarea financiară și dezvoltarea infrastructurii sportive a clubului clujean în anii următori.

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