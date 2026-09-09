Raliul Iașiului trece Prutul: ediția din 2027 va include probe în Republica Moldova

Raliul Iașiului, una dintre cele mai spectaculoase etape ale Campionatului Național de Raliuri, pregătește o premieră pentru 2027. Printr-un proiect comun al federațiilor de automobilism din România și Republica Moldova, traseul competiției ar urma să fie extins peste Prut.

Organizatorii, reprezentanții celor două federații și oficialii Agenției Naționale pentru Sport au anunțat intenția de a include în program cel puțin o probă specială desfășurată în Republica Moldova. Chișinăul este varianta prezentată public, însă traseul final și amplasamentul probelor nu au fost încă stabilite.

Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, a declarat că obiectivul pentru 2027 este organizarea unei probe speciale în capitala Republicii Moldova. „Este etapa care îmbină rigurozitatea, partea tehnică, viteza și adrenalina motorsportului cu tradiția, dragostea de cultură și frumusețea unică a Iașiului. La ediția din acest an am avut 100 de arbitri pe probele speciale, sute de voluntari și în jur de 1.000 de reprezentanți ai echipelor tehnice și ai sportivilor, practic o adevărată caravană”, a afirmat președintele FRAS.

Competiția ar deveni astfel un proiect sportiv transfrontalier, menit să apropie România și Republica Moldova. Președintele Federației de Automobilism din Republica Moldova, Ruslan Ceban, a subliniat importanța colaborării dintre Iași și Chișinău. „Deschidem o pagină nouă pentru un proiect comun. Pilonul întregii idei este colaborarea dintre Raliul Iașiului și Chișinău, pentru care vom depune toate eforturile. Pe noi nu ne unește doar motorsportul: suntem un neam, un sânge și o tradiție, iar aceste lucruri nu trebuie să le uităm”, a declarat Ceban.

Inițiativa are și o dimensiune istorică, primul Raliu București–Chișinău fiind organizat în urmă cu aproximativ un secol. „Lansarea acestui parteneriat marchează un moment istoric. Practic, reînnodăm o tradiție veche de 100 de ani. Este datoria noastră să facem din acesta un eveniment sportiv de calitate, în care și sportivii basarabeni să se simtă puși pe cele mai înalte culmi ale automobilismului european și mondial”, a declarat primarul Iașiului, Mihai Chirica.

„Atât Raliul Iașiului, cât și Federația Română de Automobilism Sportiv vor găsi în Agenția Națională pentru Sport un partener de nădejde. Transmit un călduros mesaj de susținere și apreciere din partea președintelui ANS. Este un eveniment deosebit pentru Iași și pentru întreaga țară”, a adăugat și Dan Caracote, secretarul general al Agenției Naționale pentru Sport.