Însă, dincolo de zâmbetele de pe podium și de strălucirea medaliilor de aur, se ascunde o poveste despre rezistență dusă la extrem, foame și epuizare fizică. La doar câteva momente după ce au aflat că sunt din nou campioni, cei doi sportivi au descris cu sinceritate dezarmantă realitatea dură a concursului.

„A fost un sentiment efectiv înălțător după o zi atât de dificilă. A fost unul dintre, sau dacă nu, cel mai dificil concurs pe care l-am dansat vreodată”, a mărturisit Rareș Cojoc, la scurt timp după încheierea probelor.

Timpul extrem de scurt dintre intrările pe parchet a făcut imposibilă alimentarea normală a organismului pe parcursul unei zile interminabile.

„Am avut șase runde, efectiv, cu 20-30 de minute între ele. Vă spun cu mâna pe inimă, am mâncat micul dejun la ora 8 sau 8 și jumătate. Acum în China este ora 9 și jumătate, 10 seara, și pe tot parcursul zilei n-am avut timp decât să mâncăm o singură banană. În rest, fizioterapeutul nostru ne-a alimentat cu electroliți, cu tot felul de suplimente, însă efectiv nu am reușit să mâncăm nimic din lipsă de timp. A fost un concurs cumplit din punct de vedere al efortului fizic”, a povestit, vizibil epuizat, dar fericit, campionul mondial.

Momentul în care au știut că vor fi campioni mondiali

În ciuda oboselii crunte, a existat un moment magic în care Rareș a știut că medalia de aur nu mai are cum să le scape printre degete. Execuția dansului Slowfox a fost cea care le-a adus certitudinea victoriei absolute.

„Știam, am făcut un calcul mental, știam că dacă vom câștiga Slowfox-ul, indiferent ce se întâmplă la Quickstep, oricum suntem campioni mondiali. Slowfox-ul l-am dansat perfect, cel puțin pentru noi, cred că am atins maximul nostru. Efectiv, am fost una cu muzica, una cu parchetul… a fost cel mai bun dans din seara aceasta. După Slowfox am simțit că efectiv nu se mai poate schimba nimic. Atunci am început să mă gândesc la copii, la viața mea”, a dezvăluit Rareș.

Întrebat cui se datorează puterea de a rezista într-un asemenea ritm, răspunsul sportivului român a venit fără ezitare: „Lui Dumnezeu, bineînțeles. Pentru că El ne dă, în primul rând, puterea și râvna de a merge mai departe, de a continua, de a persevera. Mai ales, cred că sunt unele momente care nu țin de noi.”

Problemele din culise

Pentru Andreea Matei, partenera sa de pe parchet, concursul a reprezentat un adevărat test de anduranță și de depășire a durerii fizice. Suportul partenerului ei a fost crucial în momentele în care corpul a amenințat să cedeze.

„Astăzi cred că a fost cea mai epuizantă zi de când dansăm noi împreună, sincer. Rareș a fost foarte supportive (n.r.: a oferit sprijin, încurajare) cu mine astăzi, pentru că am avut un moment în care mi s-a pus o crampă la gât și a fost destul de dureroasă. Însă a fost acolo lângă mine, m-a susținut și a fost foarte pozitiv”, a explicat Andreea.

Triumful uriaș de la Campionatul Mondial trebuie însă celebrat rapid, pentru că programul din China nu le oferă timp de odihnă.

„Astăzi a fost un maraton. Suntem foarte fericiți și eu sunt mândră de noi că am reușit să-l ducem până la capăt și ne-am apărat titlul. Într-adevăr, duminică vom dansa Grand Slam-ul, care probabil va fi un al doilea maraton din acest weekend, și sperăm să facem față cu brio și să reușim să ne recuperăm”, a concluzionat dubla campioană mondială.

Sportivii români vor intra din nou în competiție peste mai puțin de 36 de ore, purtând cu ei presiunea, dar și uriașa mândrie de a fi, pentru încă un an, cei mai buni din lume.