Răzvan Burleanu, pus la zid de administratorul SEG: ”Prezint faptele care demonstrează caracterul duplicitar, manipulator și denigrator al președintelui FRF”.

Implicat cu firma sa SEG în războiul declarațiilor declanșat de președintele FRF, Răzvan Burleanu, împotriva principalului său contracandidat la conducerea Federației, Ionuț Lupescu, Cristian Iancu a reacționat vehement.

Într-o scrisoare deschisă, fostul director de marketing de la Dinamo și de la Rapid a răspuns punctual tuturor acuzațiilor formulate de Răzvan Burleanu.

“Prezint astăzi dovezile și faptele care demonstrează fără dubiu caracterul tendențios, duplicitar, manipulator și denigrator al alegațiilor președintelui FRF, Răzvan Burleanu, făcute, ieri, pe blogul domniei sale.

Mai întâi de toate trebuie spus că, în timp ce domnia sa ne calomniază, Federația pe care o prezidează prelungește contracte cu SEG. În această lună, așa cum se poate vedea în facsimile, FRF a prelungit o anexă a unui contract pe care compania SEG îl derulează cu Federația Română de Fotbal. De altfel, acesta nu este prima dovadă a aprecierii și încrederii pe care FRF și Răzvan Burleanu ni le-au arătat de-a lungul timpului. La începutul mandatului său, atunci când nu mima justițiarismul, Răzvan Burleanu ne-a adresat în scris o scrisoare de multumire, pe care am prezentat-o deja opiniei publice.

Toate acestea arată că ori Răzvan Burleanu nu știe ce se întâmplă în forul pe care ar trebui să-l conducă, deci, ar fi încă o dovadă a incompetenței sale, ori a dezvoltat un sindrom electoral bipolar. Mai există și o treia variantă, cea care este probabil cea mai aproape de adevăr: pe actualul președinte nu-l interesează absolut deloc performanța SEG, faptul că a adus atâția bani și că a gestionat cu profesionalism toate obligațiile contractuale. Pe Răzvan Burleanu îl interesează doar să își atace contracandidatul, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv face orice: minte, manipulează și abuzează de funcția pe care o are.

Tot episodul este o înșiruire de minciuni cu frânturi de adevăr, amestecate pentru a da credibilitatea neadevărurilor. În plus, complet nedemn pentru un om care ocupă o astfel de funcție, Răzvan Burleanu alege să ilustreze unul dintre atacuri cu un accident în care a fost implicat un autoturism al SEG. Acest fapt este de un cinism fără margini. Să te bucuri că un om, oricare ar fi el, face un accident auto, care putea avea un deznodământ mai puțin fericit, denotă lipsa de umanitate.

Mai jos demontăm punct cu punct toate minciunile Președintelui FRF.

1. “În ianuarie 2006, la doar două luni după ce devine Director General FRF, Lupescu propune în Comitetul Executiv o mărire la 15% a comisionului acordat persoanelor fizice sau juridice care aduc surse de finanțare către FRF, iar Comitetul Executiv dirijat de Nașu aprobă”, Răzvan Burleanu.

Înainte comisionul era de 20-25%, iar Ionuț Lupescu a negociat drastic cu SEG procentul de 15%, care conținea și obligația de a acoperi toate costurile implementării! Înainte era doar comision, net, fără costuri, pentru persoanele fizice sau juridice care intermediau contractele respective.

2. “Ionuț Lupescu și Cristi Iancu erau buni prieteni din perioada Dinamo, când unul era jucător, iar celălalt șeful marketingului. Atât de buni încât, la o lună după ședința de Comitet Executiv în care mărea comisionul, adică în februarie 2006, FRF plătește din bugetul propriu, din banii membrilor afiliați, o excursie în Elveția pentru Ionuț Lupescu și Cristi Iancu! Transport și cazare!” – Răzvan Burleanu

Nu eram prieteni. Ne cunoșteam, când unul era jucător, celălalt era șeful marketingului. Transportul și cazarea în Elveția a fost la un workshop UEFA. A fost plătit de către FRF și decontat integral de UEFA.

3. La o lună după excursia în Elveția, în martie 2006, cu comisionul mărit de Lupescu la 15%, FRF semnează contractul de externalizare a activităților de marketing, sponsorizări și publicitate cu firma ALRO CONSULTANȚĂ SRL, al cărei fondator, administrator și unic asociat este Simona Antoaneta Iancu, soția prietenului lui Lupescu, Cristi Iancu”, – Răzvan Burleanu

Eram director general, cu drept de semnatura si reprezentare!

4. Ce reprezintă în martie 2006 ALRO CONSULTANȚĂ, firma către care cea mai importantă federație sportivă din România externalizează activitățile de marketing, sponsorizare și publicitate, și pe care o laudă conducerea FRF de atunci pentru “know-how-ul de care dispune în domeniu”?- , Răzvan Burleanu

Mă recomanda experienta de 10 ani, FC Rapid, FC Dinamo, director marketing, administrator-director general SC Dinamo 2001 SRL

5. O firmă cu 3 angajați, înființată de trei ani–Răzvan Burleanu

Aveam contracte media si drepturi tv in derulare, cu mai multe cluburi de fotbal.

6. Obiect de activitate potrivit Monitorului Oficial: activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de piață și de sondaje, consultanță pentru afaceri și management. Nici urmă de marketing sau publicitate!”, Răzvan Burleanu

Codul CAEN 7440, reprezentand publicitate, printre altele, incepand de la infiintare, 2003!

7. Cifra de afaceri este sub 200.000 de euro la final de 2005 (potrivit datelor firmei de pe listafirme.ro). Luna trecută, în februarie 2018, atât pentru Gazeta Sporturilor, cât și la DigiSport, Ionuț Lupescu afirmă referindu-se la acest contract: “Am organizat licitație când am venit în FRF, iar ei au câștigat. Rezultatele le-am prezentat în Comitetul Executiv”.A avut loc o licitație după ce Lupescu a plecat în excursie pe banii FRF împreună cu Iancu? Sau înainte?”Nu există niciun act care să dovedească această licitație și nicio dovadă a informării Comitetului Executiv FRF cu privire la această licitație!- Răzvan Burleanu

Au existat o licitație și negocieri deschise, directe, cu 2 firme internationale (Sportfive și Infront) – lideri de piata in marketing sportiv – și una din Romania

8. Acest contract lasă FRF la discreția unei companii private și instaurează prin Ionuț Lupescu tocmai cadrul prin care Federația va pierde resurse uriașe.Ce statut are față de FRF, începând din 2006, firma către care Lupescu a externalizat marketingul, sponsorizările și publicitatea?Poate cesiona și subcontracta, parțial sau integral, oricare din drepturile și obligațiile sale fără acordul FRF. – Răzvan Burleanu.

Art. 8.1.5 – “…..Sport Evolution Group va informa în prealabil FRF cu privire la identitatea parții contractante și conditiile generale (obiect, pret, drepturi și obligații principale)…., iar FRF va transmite acordul ….”)

9. Nu este obligată prin nicio clauză clară la penalități pentru nerespectarea contractului (spre exemplu, dacă ar fi semnat contracte și ar fi încasat sume fără acordul FRF), dar FRF ar fi trebuit să plătească pe loc o clauză uriașă în caz de nerespectare! –Răzvan Burleanu.

Există penalități contractuale, cât și daune în cazul nerespectării contractului, pentru ambele părti (art.13 – răspunderea contractuală)

10. Nu e obligată la îndeplinirea niciunui obiectiv sau atingerea unui target de venituri –Răzvan Burleanu.

Nu era cazul, contractul fiind transparent, FRF urmând să încaseze 85% din preț, fără niciun cost adițional. Toate cheltuielile cu personalul, transport, telecomunicații, chirii, utilități, birotică, producții publicitare, implementare, montaj, logistică, etc cad în sarcina SEG!

11. Poate încheia cu sponsorii pe care îi aduce pentru FRF contracte suplimentare în care FRF să nu fie parte deși bunurile și brandurile FRF sunt utilizate (spre exemplu, contract de reprezentare cu un sponsor al FRF, deși SEG are deja contract de reprezentare și cu FRF – adică un conflict clar de interese, în dauna FRF) – Răzvan Burleanu.

SEG a încheiat și alte contracte cu partenerii FRF, pentru evenimente sau alte competiții, ce nu făceau parte din portofoliul FRF (Liga 1, cupe europene, handbal, olimpiada liceelor, etc)

12. Nu există obligația ca FRF să încaseze direct sumele din contractele de sponsorizare și publicitate– Răzvan Burleanu.

Anexa I, art.7 prevede explicit incasarea contractelor de sponsorizare exclusiv de către FRF.

11. Poate informa direct doar reprezentanții FRF, spre exemplu Ionuț Lupescu, fără să fie obligată să comunice instituțional cu Federația Română de Fotbal -Răzvan Burleanu.

Este prevăzută comunicarea între părți la articolul 12.

12. Pentru firma cu 3 angajați și o cifră de afaceri sub 200.000 de euro la final de 2005, perioada Ionuț Lupescu – Director General FRF este paradisul pe pământ. Iată evoluția cifrei sale de afaceri, potrivit evidențelor publicate de Monitorul Oficial și preluate de listafirme.ro:În mai puțin de un an, cifra ei de afaceri crește de 10 ori și ajunge spre 2 milioane de euro!Va continua să crească în mandatul lui Lupescu și, peste alți trei ani, la final de 2009, ajunge la peste 5,5 milioane de euro!Răzvan Burleanu.

Consecința creșterii cifrei de afaceri este atat contractul cu FRF, dar și numeroase alte contracte, activități, in legatura cu alti clienti, parteneri, fara legatura cu portofoliul FRF (echipa nationala, Cupa Romaniei)

13. FRF a fost prinsă în contractul cu SEG până la finele anului 2014. Practic, din martie 2014 de când am devenit președinte FRF, nu am putut contacta niciun potențial sponsor și nu am putut semna niciun contract cu un sponsor până la finalul anului. S-ar fi activat o clauză de penalitate cu o valoare uriașă, în favoarea SEG. –Răzvan Burleanu.

Am trimis comunicare email si adresa semnata (catre Burleanu si Bodescu), in care renuntam la orice pretentii financiare sau de alt ordin in raport cu sponsorii atrasi direct de catre FRF. Mai mult, exista zeci de comunicari intre parti cu privire la negocierea prelungirii contractului sau a incheierii altora noi. Astfel, chiar si in prezent exista in derulare un contract de prestari servicii, cu 5 acte aditionale, ultimul incheiat pe 2 martie 2018!!!