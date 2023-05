Antrenorul de 52 de ani a emis un comunicat extrem de dur, în care lansează acuzații concrete la adresa celor de la ITIA, solicitând ca speța să fie judecată la finalul lunii mai.

Patrick Mouratoglou a dezvăluit că ar fi intenționat să stea „departe de orice comentarii publice” în cazul Simonei Halep, dar s-a hotărât să „vorbească” în momentul în care a avut sentimentul că ancheta ITIA nu este una „corectă”.

„Onestitatea ei (n.r. – a Simonei Halep) este în afara oricărui dubiu. Ştiu că SUB NICIO FORMĂ, NICIODATĂ, nu ar fi făcut ceva ilegal. Sprijinul primit din lumea tenisului a fost extrem de puternic, asta deoarece oamenii au fost convinși că nu ar fi făcut niciodată așa ceva”, a notat Patrick Mouratoglou.

My statement on @Simona_Halep's situation and what she goes through since the ITIA is harassing her. #Halep pic.twitter.com/N4NSK8vkQB