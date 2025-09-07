Spectacol și ploaie de goluri

Spania a făcut spectacol cu Turcia, Belgia cu Kazahstan, iar Macedonia de Nord cu Liechtenstein. De asemenea, Bulgaria a pierdut pentru a doua oară consecutiv cu 3-0, Germania și Polonia au câștigat cu același scor (3-1), iar Olanda și Slovacia au învins la limită.

În această seară, Memphis Depay, cu cele două goluri reușite în meciul cu Lituania, a devenit cel mai bun marcator din istoria naţionalei olandeze.

Grupa A

Germania – Irlanda de Nord 3-1

Luxemburg – Slovacia 0-1

Clasament:

1. Slovacia – 6 puncte (2 meciuri)

2. Irlanda de Nord – 3 puncte (2 meciuri)

3. Germania – 3 puncte (2 meciuri)

4. Luxemburg – 0 puncte (2 meciuri).

Grupa E

Georga – Bulgaria 3-0

Turcia – Spania 0-6

Clasament:

1. Spania – 6 puncte (2 meciuri)

2. Georgia – 3 puncte (2 meciuri)

3. Turcia – 3 puncte (2 meciuri)

4. Bulgaria – 0 puncte (2 meciuri).

Grupa G

Lituania – Olanda 2-3

Polonia – Finlanda 3-1

Clasament:

1. Olanda – 10 puncte (4 meciuri)

2. Polonia – 10 puncte (5 meciuri)

3. Finlanda – 7 puncte (5 meciuri)

4. Lituania – 3 puncte (5 meciuri)

5. Malta – 2 puncte (5 meciuri)

Grupa J

Macedonia de Nord – Liechtenstein 5-0

Belgia – Kazahstan 6-0

Clasament:

1. Macedonia de Nord – 11 puncte (5 meciuri)

2. Belgia – 10 puncte (4 meciuri)

3. Țara Galilor – 10 puncte (5 meciuri)

4. Kazahstan – 3 puncte (5 meciuri)

5. Liechtenstein – 0 puncte (5 meciuri).

Mai multe meciuri s-au disputat sâmbătă, 6 septembrie, precum și vineri, 5 septembrie, respectiv joi, 4 septembrie, în Europa, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal.

Cum se califică echipele la CM 2026 și când va avea loc competiția

Formatul preliminariilor CM 2026, zona Europa, are 12 grupe (șase grupe de câte patru echipe și șase grupe de câte cinci echipe). Câștigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială.

Cele patru locuri rămase până la 16 vor fi decise în urma unui baraj între 16 echipe: cele 12 formații clasate pe locul 2 în grupele de calificare și cele mai bine clasate 4 câștigătoare de grupele ultimei ediții de Liga Națiunilor, care nu s-au calificat direct sau nu au intrat deja în baraj de pe locul 2 din preliminarii.

Cupa Mondială din 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi organizată de SUA, Mexic și Canada.

16 orașe au fost alese pentru a găzdui meciurile. 11 orașe din SUA (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, și New York), trei orașe din Mexic (Guadalajara, Ciudad de Mexico, Monterrey) și două orașe din Canada (Toronto și Vancouver).

Cupa Mondială din 2026 se va desfășura într-un nou format și va fi cel mai mare și cel mai lung campionat de fotbal din istorie, cu 48 de echipe care vor juca 104 meciuri în 40 de zile.





