Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Mircea Lucescu, una dintre cele mai mari legende ale fotbalului românesc și internațional, a murit la vârsta de 80 de ani, lăsând un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și l-au admirat.

Ultimul său meci ca selecționer al naționalei României a avut loc pe 26 martie 2026, la Istanbul, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, împotriva Turciei.

Jucătorii naționalei României au transmis zeci de mesaje emoționante după moartea lui Mircea Lucescu

Jucătorii pe care i-a antrenat au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare, rememorând impactul pe care l-a avut asupra carierei și vieților lor.

„Mi-ați dat o șansă când aveam cea mai mare nevoie. Datorită dumneavoastră am trăit unul dintre cele mai mari vise ale mele, încă din copilărie, de a îmbrăca tricoul naționalei. Pentru asta vă voi fi veșnic recunoscător! Drum lin, Mister”, a scris Vlad Dragomir, într-o postare pe Instagram.

„Este cu atât mai dureros, pentru că am pierdut un om care a format caractere și a inspirat generații întregi. (…) Moștenirea lui va rămâne în fiecare dintre noi. Mulțumim pentru tot, Mister. Odihniți-vă în pace”, a scris Radu Drăgușin.

Real Madrid i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor. Clubul spaniol a publicat un mesaj după vestea morții antrenorului.

Ianis Hagi i-a scris lui Mircea Lucescu o scrisoare

La scurt timp după vestea morții lui Mircea Lucescu, Ianis Hagi a postat în mediul online o scrisoare dedicată antrenorului.

„Dragă nea Mircea, cu inima grea scriu aceste rânduri… Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată. Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin.

Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața”, a scris Ianis Hagi, în mesajul postat, potrivit GSP.

Jucătorii i-au mulțumit lui Mircea Lucescu pentru impactul pe care l-a avut în cariera lor

Alți jucători, precum Dennis Man, Adrian Șut și Răzvan Marin, au transmis gânduri de recunoștință și condoleanțe, subliniind impactul pe care Lucescu l-a avut asupra carierelor lor. Fotbaliștii români au distribuit și unele dintre cele mai frumoase fotografii cu ei și Lucescu, momente surprinse chiar pe teren.

„O viață întreagă dedicată fotbalului. Drum lin, Mister! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a scris Răzvan Marin, în timp ce Florin Tănase a adăugat: „Am avut onoarea să lucrez și să învăț lucruri de la dumneavoastră. Un caracter, un lider, o legendă a fotbalului! Drum lin, Domn Profesor”.

Cariera remarcabilă a lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului. Ca jucător, a evoluat pentru echipe precum Dinamo București, Știința București și Corvinul Hunedoara, câștigând 6 titluri de campion și o Cupă a României cu Dinamo.

Cariera sa de antrenor a fost una remarcabilă, cu 36 de trofee câștigate la echipe renumite precum Corvinul, Dinamo, Pisa, Rapid, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg și Dinamo Kiev. Printre cele mai importante realizări se numără câștigarea Cupei UEFA cu Șahtior în 2009, dar și multiple titluri naționale în Ucraina, România și Turcia.

De asemenea, a fost selecționer al naționalelor României și Turciei, contribuind decisiv la formarea unor generații de fotbaliști. Mircea Lucescu va rămâne în istoria fotbalului atât pentru rezultatele sale impresionante, cât și pentru modul în care a influențat destinele jucătorilor săi.

