În clasamentul LIVE, Simona Halep, cu 2.661 de puncte, a căzut două locuri până pe locul 11, iar rusoaica Daria Kasatkina a urcat pe 10, în timp ce franțuzoaica Caroline Garcia a trecut pe 9.

Simona Halep a început săptămâna pe locul 9. Potrivit sursei citate, cel mai probabil, Simona va mai coborî câteva poziții până la finalul săptămânii, în funcție de rezultatele de la turneul mexican, unul de nivel WTA 1000.

La mijlocul lunii septembrie, Simona Halep anunţa că nu va mai juca tenis în acest an.

„Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis şi mai am obiective de îndeplinit”, transmitea Simona Halep.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român face dezvăluiri șocante despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Huidu despre revenirea lui Mihai Găinușă la TV! Nimeni nu se aștepta la asta! EXCLUSIV

Viva.ro Ce s-a ales de fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

Observatornews.ro A plecat la 17 ani pe furiş în Italia, dormea pe stradă şi mânca resturi. Apoi a construit un imperiu cu 550 de români angajaţi

Știrileprotv.ro Ungaria cere României autonomie și drepturi colective pentru maghiari. Reacția Bucureștiului

FANATIK.RO Cum a scăpat un român de facturile la curent. Stă cu becurile aprinse și nu plătește nimic, ideea lui Mihai e genială

Orangesport.ro Bănel Nicoliţă a şocat clienţii unui restaurant. A pus un om al străzii la masă. "Miroase", au strigat cei din jur, iar totul s-a terminat drastic

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2022. Gemenii sunt mai cuminți astăzi, inclusiv prin alegerea unor cuvinte care să aducă pace și să inspire la toleranță

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?