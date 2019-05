Simona, locul 3 WTA, cap de serie numărul 3 şi deţinătoarea trofeului de la Roland Garros, va evolua cu australianca Ajla Tomljanovici, locul 47 WTA, în turul 1 al French Open. Cel mai probabil aceasta va juca luni primul meci din acest an la Paris, deci duminică ar putea merge fără probleme să-și exercite dreptul constituțional.

„Depinde foarte mult de când voi juca. Înainte de meci aş vrea să stau concentrată pe ce am de făcut, dar apoi, dacă am posibilitatea să mă duc duminică la vot, mă duc cu siguranţă”, a spus cea mai bună jucătoare de tenis din România.

Dacă va merge la vot alături de cei din staff, dar și de cei din familie, Simona are la dispoziție 4 secții în Paris, acolo unde are loc timp de două săptămâni, Roland Garros. Două dintre ele sunt la Ambasada României de la Palatul Béhague, una la Institutul Cultural Român și cea de-a patra la Secția Consulară a Ambasadei României.

Simona Halep este pe jumătatea de tablou a numărului 1 mondial, japoneza Naomi Osaka, pe care o poate întâlni în semifinale. Pe sfertul acesteia din urmă mai sunt australianca Ashleigh Barty, locul 8 WTA, americanca Serena Williams, locul 10 WTA, jucătoarea canadiană Bianca Andreescu, locul 22 WTA, şi sportiva franceză Carolie Garcia, lcoul 24 WTA.

„Plânge” după Darren Cahill

Simona a reunocscut că îi simte lipsa antrenorului australian, Darren Cahill. „Darren a reprezentat o piesă foarte importantă pentru cariera mea deoarece cu el am realizat multe lucruri grozave. Jocul meu e foarte fizic și trebuie să am mereu grijă de corpul meu. Din punct de vedere mental, trebuie să fiu proaspătă și încrezătoare când intru pe teren. Am lucrat la aceste lucruri și când vezi îmbunătățiri, te simți încrezător, pozitiv. Nu e ușor fără Darren, dar m-am învățat cum să trec peste momentele dificile din timpul meciurilor”, a spus Simona.

