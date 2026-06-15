Japonia a jucat pentru prima dată la Cupa Mondială în 1998, în Franța, când suporterii lor au fost văzuți strângând resturile de pe stadion după fiecare partidă. Acesta este comportamentul lor obișnuit și la Jocurile Olimpice sau la alte evenimente sportive majore la care Japonia participă.

Acum patru ani, la Cupa Mondială din Qatar, fanii echipei Samurai Blue și-au întrerupt rapid petrecerea după o victorie senzațională cu 2-1 împotriva Germaniei pentru a curăța zona din Stadionul Internațional Khalifa în care stăteau. Fanii japonezi au fost văzuți chiar și la meciul de deschidere al turneului, dintre Qatar și Ecuador făcând din nou curățenie, deși propria lor echipă nu era implicată.

De ce curăță fanii japonezi stadionul după meciurile de la Cupa Mondială?

„Tatsu tori ato wo nigosazu” este un aforism japoez a cărui traducerea literală este: „O pasăre nu lasă nimic în urmă.” Sensul general ar fi, așadar: „Lasă totul în ordine, așa cum ai găsit.”

Scott North, profesor de sociologie la Universitatea din Osaka, a explicat pentru BBC în 2018: „Curățenia după meciurile de fotbal este o extensie a comportamentelor de bază care sunt învățate la școală, unde copiii își curăță sălile de clasă și holurile. Datorită reamintirilor constante pe parcursul copilăriei, aceste comportamente devin obiceiuri pentru o mare parte a populației.” El a adăugat: „Pe lângă conștiința lor sporită cu privire la necesitatea de a fi curați și de a recicla, curățenia la evenimente precum Cupa Mondială este o modalitate prin care fanii japonezi își demonstrează mândria față de modul lor de viață și o împărtășesc cu restul dintre noi.”

Jurnalistul sportiv Scott McIntyre, stabilit în Japonia, a declarat tot pentru BBC: „Nu este doar o parte a culturii fotbalului, ci o parte a culturii japoneze. Se spune adesea că fotbalul este o reflectare a culturii. Un aspect important al societății japoneze este asigurarea faptului că totul este absolut curat, iar acest lucru se întâmplă la toate evenimentele sportive și, cu siguranță, și în fotbal.”

„Nu vrei să deranjezi”

Koichi Nakano, care acum predă politică și istorie la Universitatea Sophia din Tokyo, a declarat pentru The Associated Press: „Fanii japonezi ai sportului care curăță stadionul la evenimentele mondiale se comportă în mare parte la fel cum o făceau când au învățat să se bucure de sport ca elevi și eleve. Modul în care majoritatea fanilor obișnuiți de fotbal experimentează fotbalul la școală nu este diferit de cel al altor sporturi, iar accentul nu se pune doar pe educația fizică, ci și pe educația morală.” Acesta a fost în trecut ciclist profesionist de pistă și de zece ori consecutiv campion mondial UCI la sprint.

Fanii japonezi fac curat în stadion după meciul cu Olanda de la CM 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Barbara Holthus, directoarea adjunctă a Institutului German de Studii Japoneze din Tokyo, a povestit pentru AP în urmă cu o lună și jumătate: „O explicație solidă din punct de vedere academic este că oamenii din Japonia sunt pur și simplu socializați diferit. Dacă ai crescut cu un anumit mod de a face lucrurile, îl aplici chiar și atunci când curăți stadionul după meci.

Japonezii învață de mici că nu trebuie să le creeze neplăceri altora. Nu vrei să deranjezi. Acest lucru se aplică tuturor aspectelor vieții în Japonia. Noi suntem crescuți (în Occident) cu ideea că nu trebuie să curățăm după noi în spațiile publice, deoarece există un serviciu public care se ocupă de asta.”

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