Cupa pe care o primește câștigătoarea campionatului Angliei a fost adusă în premieră în România de către cei de la VOYO și a fost expusă mai întâi în București, la Arcub, urmând ca apoi să ajungă în Cluj, la Untold.

Bogdan Lobonț și Florin Gardoș au fost prezenți la evenimentul care a avut loc în București și au văzut pe viu trofeul Premier League, care este placat cu aur de 24 de carate și cântărește aproximativ 25 de kilograme.

„Sunt nerăbdător să văd un nou sezon de Premier League, exclusiv pe VOYO. Sunt nerăbdător să văd partidele din cel mai tare campionat din lume, din punctul meu de vedere”, a spus Bogdan Lobonț la Arcub.

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Creat în anul 1992, odată cu fondarea noii ligi profesioniste engleze, trofeul Premier League are o înălțime de 104 cm și o lățime de 61 cm, iar soclul este confecționat din malachit verde, o piatră semiprețioasă a cărei nuanță simbolizează suprafața terenului de fotbal. În jurul bazei sunt gravate numele tuturor cluburilor care au câștigat titlul începând din sezonul 1992–1993.

În cadrul evenimentului de la București, cât și la Untold în Cluj, fanii se pot fotografia alături de cupa pe care o câștigă campioana din Premier League, însă nimeni nu are voie să atingă trofeul!

Noul sezon din Premier League începe vineri, 21 august 2026, de la ora 22.00, cu meciul dintre campioana Arsenal Londra și nou-promovata Coventry City. Toate meciurile din Premier League se pot vedea pe VOYO Sport.

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