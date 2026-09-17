De ce n-au putut 10 huligani să răstoarne un Duster la mitingul oierilor. Explicații „tehnice” postate cu ironie pe Facebook

Un Duster al Jandarmeriei a devenit protagonistul unui episod tensionat în timpul unui protest al ciobanilor desfășurat recent în București, pe bulevardul Kiseleff. Incidentul, surprins în imagini care au circulat intens pe rețelele sociale, a scos la iveală rezistența surprinzătoare a vehiculului, dar și erorile de execuție ale celor implicați.

Tentativa de răsturnare a Dusterului Jandarmeriei: greșeli și dinamica mașinii

Aproximativ zece persoane au încercat să răstoarne Dusterul 3 al Jandarmeriei prin balansuri succesive. După cinci-șase încercări, mașina a fost ridicată serios pe două roți, dar a revenit de fiecare dată la poziția inițială.

Cauza eșecului? Lipsa coordonării și aplicarea incorectă a forței.

„Multă energie, dar prost aplicată”, explică specialiștii din comunitatea Dacia Duster Trails & Technical, pe grupul de Facebook.

Forța exercitată venea dintr-o direcție oblică, ceea ce a permis suspensiei să disipeze energia prin mișcare și rulare.

Un alt detaliu tehnic a fost poziția roților din față, bracate spre stânga.

În loc să rămână imobilizat, autovehiculul s-a deplasat câțiva metri, transformând energia aplicată în mișcare laterală și înainte. Acest lucru a făcut imposibilă stabilizarea mașinii pe două roți, în ciuda eforturilor depuse de protestatari.

Rolul suspensiei și pneurilor

Duster Jandarmerie. Foto: Facebook/ Dacia Duster Trails & Technical

Suspensia de tip off-road, concepută special pentru condiții dificile, a jucat un rol esențial în menținerea echilibrului. Arcurile au absorbit temporar energia, iar amortizoarele au ajutat la disiparea ei, prevenind răsturnarea.

Pneurile, de vară și cu un profil mai puțin aderent, au contribuit, de asemenea, la alunecarea laterală, reducând riscul răsturnării prin dispersarea forței, mai notează administratorii grupului Dacia Duster Trails & Technical.

Un alt element notabil a fost frâna de parcare, care, cel mai probabil, nu fusese acționată corespunzător.

Puntea spate a permis deplasarea înainte fără să blocheze complet mișcarea. Astfel, Dusterul a scăpat de răsturnare, transformând tentativa într-un eșec zgomotos, dar ineficient.

Protestul: revendicări și violențe

Contextul acestui incident este protestul organizat de ciobani și fermieri, care și-au exprimat nemulțumirile față de problemele cu care se confruntă. Totuși, evenimentul a escaladat rapid.

Potrivit Jandarmeriei, un grup de participanți a forțat cordonul de securitate, a blocat traficul și a aruncat cu obiecte contondente.

În urma altercațiilor, 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar 10 jandarmi au fost răniți. De asemenea, două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

Jandarmeria a anunțat că va continua identificarea celor implicați, folosind înregistrările video disponibile. În acest context, mașina de intervenție a demonstrat că poate face față și provocărilor neprevăzute.

„Dusterul a făcut exact ce trebuie să facă un sistem tehnic stabil: a primit impulsul, a permis suficientă mișcare cât să nu se blocheze, a disipat energia și a revenit pe patru roți”.

Incidentul cu Dusterul subliniază nu doar rezistența tehnică a unui vehicul românesc, ci și importanța înțelegerii fizicii și dinamicii mașinilor.