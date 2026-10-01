Peste 1.500 de oameni s-au adunat într-o fermă de căpșuni din Australia și au intrat împreună în Cartea Recordurilor. În doar cinci minute, 1.522 de participanți au trebuit să culeagă cel puțin câte o căpșună coaptă, iar ziua s-a încheiat cu încă un record: un australian a mâncat peste 1,3 kilograme de căpșuni într-un singur minut, potrivit Guinness World Records.

1.522 de oameni au cules căpșune în același timp

Totul s-a întâmplat pe 19 septembrie, la ferma SSS Strawberries din Bundaberg, statul Queensland. Ferma de familie împlinea 25 de ani de activitate, iar proprietarii au decis să marcheze aniversarea într-un mod mai puțin obișnuit, așa că au invitat oamenii direct pe plantație și au încercat să doboare un record mondial. La eveniment au venit oameni din mai multe zone ale Australiei, de vârste și origini diferite. Îmbrăcați în tricouri roșii, aceștia au umplut rândurile de căpșuni ale fermei.

Ținta era depășirea recordului mondial pentru cei mai mulți oameni care culeg simultan căpșune. Recordul anterior aparținea localității Watari din Japonia, unde 1.141 de persoane participaseră la o acțiune similară în martie 2017. La Bundaberg, numărul a urcat la 1.522 de participanți.

Au avut doar cinci minute la dispoziție

Regulile au fost simple, dar stricte. După semnalul de start, oamenii au avut voie să intre pe plantație și au primit cinci minute pentru a culege căpșune. Pentru ca un participant să fie luat în calcul la stabilirea recordului, trebuia să aibă la final cel puțin o căpșună coaptă, dar cei mai mulți au ieșit de pe câmp cu coșurile pline.

După verificarea participanților, reprezentanta Guinness World Records Sonia Ushirogochi a confirmat că 1.522 dintre ei îndepliniseră condițiile și că ferma australiană stabilise un nou record mondial. Sonia Ushirogochi a descris atmosfera drept una „agitată, distractivă și plină de energie”, în timp ce oamenii din Bundaberg veniseră să susțină ferma familiei.

Ferma este condusă de șapte frați

SSS Strawberries este administrată de familia Dang, iar afacerea este condusă de șapte frați, alături de mama lor, Gem Nguyen.

Familia a pornit de la o afacere modestă și a dezvoltat în timp plantațiile întinse din Queensland. Potrivit Guinness World Records, ideea organizării evenimentului a apărut în timp ce membrii familiei căutau o modalitate prin care să îi încurajeze pe oameni să consume mai multe fructe proaspete, dar și să marcheze cei 25 de ani de existență ai fermei.