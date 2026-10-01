Simona Halep vorbește despre etapa pe care o traversează după retragerea din tenis și despre dorința de a avea o viață mai discretă, departe de presiunea publică. Fosta lideră WTA spune că își dorește să își întemeieze familia și să fie privită, în primul rând, ca un om obișnuit.

După încheierea carierei în tenis, Simona Halep vorbește tot mai mult despre schimbările pe care vrea să le facă în viața personală. La 35 de ani, fosta lideră mondială spune că își dorește să lase în urmă perioada în care fiecare pas al său era urmărit și comentat.

În cadrul podcastului Sports Festival x 30-0, sportiva a vorbit despre nevoia de a-și construi un echilibru diferit și despre planurile sale pentru anii care urmează.

„Am fost a tuturor atâția ani, iar acum este momentul să fiu a mea, să îmi formez familia pe care mi-o doresc și să trăiesc liber, departe de judecată”, a declarat Simona Halep.

Fosta jucătoare de tenis spune că, după retragere, vrea să se desprindă de imaginea sportivei care a fost permanent în atenția publicului. „Sportiva Simona Halep a încheiat ciclul din viața ei pe sport, iar acum urmează să fiu un om normal, ca toată lumea”.

Ultimul meci oficial și retragerea din tenis

Simona Halep a disputat ultimul meci oficial în februarie 2025, la Transylvania Open. Ulterior, în cadrul Sports Festival de la Cluj-Napoca, a anunțat oficial încheierea carierei.

Retragerea a venit după o perioadă în care sportiva a trecut prin mai multe momente importante ale carierei, inclusiv revenirea în circuit după suspendarea pentru dopaj și participarea la turnee înainte de a lua decizia de a se opri din activitate.

Halep a încheiat cariera cu două titluri de Grand Slam, la Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019. A ocupat locul 1 WTA timp de 64 de săptămâni.

Simona Halep își dorește o familie

Dincolo de rezultatele obținute pe teren, Simona Halep spune că, în această etapă, atenția ei se îndreaptă către viața personală. Dorința de a avea propria familie este una dintre prioritățile pe care fosta campioană le-a menționat atunci când a vorbit despre viitor. În același timp, Halep a transmis că își dorește mai multă libertate și mai puțină presiune din partea celor care au urmărit-o ani la rând.

Pentru sportivă, schimbarea înseamnă și desprinderea de ideea că fiecare decizie personală trebuie analizată în spațiul public.

Simona Halep și Dorin Mateiu, o nouă etapă în viața personală

Pe plan personal, Simona Halep formează un cuplu cu omul de afaceri Dorin Mateiu. Relația celor doi a atras atenția publicului în 2026, după ce au fost surprinși împreună la Wimbledon.

Mateiu este cunoscut în mediul de afaceri românesc pentru activitatea sa în industria alimentară. Relația cu Simona Halep a devenit publică într-o perioadă în care fosta sportivă a început să vorbească mai des despre viața de după tenis.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este un om de afaceri cunoscut în special pentru activitatea sa în industria alimentară. În presa mondenă, acesta este supranumit „Regele mezelurilor”. Partenerul Simonei Halep are 59 de ani.

Potrivit informațiilor publicate în presa economică și mondenă, Dorin Mateiu și-a construit averea în industria mezelurilor și și-a diversificat ulterior investițiile. În spațiul public au apărut informații și despre investițiile sale în domeniul imobiliar.