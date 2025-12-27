Mai mult, în 19 cazuri, oamenii au fost găsiţi morţi la domiciliu, a adăugat aceasta, potrivit agenției de presă Agerpres.

Problemele raportate de cei din Constanța care au apelat Ambulanța includ dureri abdominale, vărsături, dureri de cap, febră şi respirație greoaie.

„În cele două zile de Crăciun au fost 608 solicitări pentru SAJ Constanţa. Din cei 608 pacienţi, 438 au fost transportaţi la spital”, a declarat Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt de la Ambulanța Constanţa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE