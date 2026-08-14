Pepenii de Gottlob ajung în Londra

Din 2014, lubenița de Gottlob este o marcă înregistrată la OSIM, devenind un simbol al calității pentru pepenii din vestul României.

Nicu Crețu, pastor și profesor, cultivă lubeniță pe o suprafață mai redusă în ultimii ani, dar păstrează standardele ridicate, ceea ce i-a permis să atragă interesul piețelor externe. Fermierul a povestit cum o glumă s-a transformat într-o oportunitate de afaceri.

„Totul a pornit, să zic așa, de la o mini-glumă, când un frate de-al meu a fost la ei, la Londra, i-a cunoscut acolo și a zis – las’ că trimitem lubeniță pe Anglia. Și o simplă glumă s-a transformat într-o afacere”, a declarat fermierul Nicu Crețu.

Organizarea exportului către Marea Britanie

Pentru acest transport, Crețu a colaborat cu români din Londra care dețin magazine cu specific românesc. Aceștia au închiriat un TIR frigorific, iar fermierul a pregătit 30 de europaleți, echivalentul a 20 de tone de lubeniță. „Eu îl încarc, le-am trimis facturile, actele toate, și ei trimit banii în avans“, a precizat acesta.

Lubenițele au fost livrate la începutul lunii august, iar procesul de transport a durat trei zile și jumătate.

Recoltarea lubenițelor din Gottlob a început pe 28 iunie, o dată neobișnuit de apropiată de cea din sudul țării, unde culesul începe de obicei în jurul datei de 15 iunie. „Anul acesta ne-am cam suprapus cu sudul, de aceea și prețurile mici din România și tot ce s-a întâmplat. Ploile și frigul din mai și-au spus cuvântul și în partea de sud, și la noi“, a explicat Crețu, potrivit Adevărul.

Producția abundentă, combinată cu importurile de pepeni din Grecia, unde unele produse erau de calitate inferioară, a dus la scăderea prețurilor pe piața internă.

„Noi am început, în primele zile din iulie, cu prețurile care erau, în mod normal, la sfârșitul lui iulie. Prețurile sunt mai mari decât cele din sud, aici este un pic de diferență. Eu am început cu 3 lei la angro. Dar asta a durat foarte puțin, undeva la maxim o săptămână“, a spus fermierul.

Fermierul a redus suprafața cultivată cu lubeniță

În 2026, Crețu a cultivat lubeniță pe doar 4,2 hectare, față de 7 hectare în 2025 și 12 hectare în 2023. Fermierul a decis să limiteze suprafața pentru a putea încheia recolta până la 15 august, astfel încât să se bucure de concediu. „Ultimele lubenițe de calitate au mers în Marea Britanie și alte câteva tone le-am vândut în magazine și pe punctul meu de la tarabă“, a precizat acesta. Totuși, dacă exportul către Marea Britanie se dovedește rentabil, suprafața cultivată ar putea crește din nou în 2027.

Lubenițele din Gottlob sunt livrate de peste 15 ani în lanțuri de magazine din România și au devenit un brand apreciat pentru calitatea lor. Însă fermierii din zonă se confruntă cu o piață saturată, ceea ce îi împinge să exploreze noi oportunități în afara țării. „E o piață de deschidere, o piață ce trezește interes și curiozitate și care se poate dezvolta pe viitor“, a spus Crețu despre exportul în Marea Britanie.

Pentru a rezista pe piața europeană, fermierul susține că este nevoie de asociere între producători, investiții în depozite frigorifice și o selecție riguroasă a produselor.

„Odată cu apariția exportului trebuie să învățăm și noi, românii, să ne selectăm marfa. Nu putem vinde orice, oricum. Producătorul are întotdeauna parte de minusurile producției, de anumite cantități care nu pot fi vândute, nu pot fi ambalate în batjocură, astfel încât să te scapi de ele. Pentru că vinzi acum, dar următoarea tură nu mai vinzi”, a spus fermierul.

Calitatea, cheia succesului

Ceea ce diferențiază lubenițele de Gottlob de alte produse similare este calitatea lor.

„Pe lângă faptul de a cultiva lubenița, noi avem și demnitatea aia de a da ce-i mai bun, pentru că vrem să rămână ușa deschisă pentru cumpărători. Nu avem o gândire de tipul – am vândut astăzi și de restul nu mă interesează”, a concluzionat Crețu.

După încheierea recoltatului, fermierul și-a făcut calculele și spune că 2026 a fost un an „bunicel”, dar nu unul bun. A reușit să-și acopere cheltuielile și să obțină și un profit.

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