”Dacă mor sau se întâmplă ceva care nu mă lasă să-mi îndeplinesc dorințele, vreau să vă las să știți că copiii mi-au înțeles mesajul și l-au folosit pentru a face ceva pozitiv și bun în viețile lor”, a spus el într-un videoclip înfricoșător.

În continuare XXXTentacion a spus că dacă moare vrea să știe că a făcut ”cel puțin 5 milioane de copii fericiți” pentru că i-a ajutat să găsească ”răspunsuri”.

”Nu lăsați depresia să vă doboare. Nu lăsați corpurile voastre să vă definească sufletele”, a mai spus rapperul.

Last Instagram live from xxxtentacion before his untimely death ???#XXXTentacion pic.twitter.com/J0LTuImoAK

— BUXI (@BuxiLife) June 18, 2018