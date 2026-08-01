Bariera a fost instalată în zona plajei El Tarajal, situată lângă un punct de trecere cu Maroc. Numeroși imigranți au înotat în zona respectivă pentru a intra pe teritoriul exclavei spaniole.

Potrivit Guvernului spaniol, bariera anti-înot are o lungime de 500 de metri și o înălțime de aproximativ 1,7 metri, dintre care un metru sub apă.

Zona este securizată de ambarcațiuni ale Gărzii Civile spaniole.

Noile măsuri de protecție au fost anunțate vineri de premierul spaniol Pedro Sanchez în timpul unei vizite în Ceuta.

Premierul spaniol susține că incidentul de la Ceuta a fost cauzat de „mafia traficului de persoane”, care a răspândit zvonuri precum că imigranții nu pot fi returnați în cazul în care ajung în Spania pe mare. Aceste zvonuri ar fi fost răspândite după o decizie a Curții Supreme de la Madrid, conform căreia imigranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Spania nu pot fi returnați imediat sau forțat.

Aproximativ 60.000 de imigranți au forțat granița și au intrat în Ceuta, ceea ce a dus la critici la adresa Spaniei pentru felul în care gestionează migrația. La rândul lor, autoritățile spaniole au dat asigurări că au returnat majoritatea imigranților până vineri seara, iar situația a revenit la normal în Ceuta, exclavă situată pe coasta africană și învecinată cu Maroc.

Spania a denunțat atitudinea „egoistă” a unor țări membre UE și a solicitat o reuniune la nivelul miniștrilor de interne. Italia, cea mai critică la adresa Spaniei în cazul gestionării migrației, a cerut de asemenea o reuniune de urgență prin videoconferință într-o scrisoare semnată și de România.

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