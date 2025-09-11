Apple a lansat, în sfârșit, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max, noile flagship-uri ale companiei. Acestea sunt cele mai scumpe și mai performante telefoane din gama iPhone 17 și vin la pachet cu un design nou, pentru prima dată după mulți ani. Cea mai importantă schimbare este la „insula foto”, care se întinde de la o laterală la alta a șasiului și amintește de limbajul de design aplicat la spatele lui Google Pixel 10 Pro XL.

O descoperire făcută de cercetătorii britanici ar putea schimba radical viitorul conexiunilor la internet. Aceștia au proiectat un nou tip de cablu care transmite date cu până la 45% mai rapid decât fibra optică actuală și care ar putea oferi o putere de 1.000 de ori mai mare. Spre deosebire de cablurile tradiționale, noul model are un nucleu de aer. În acest fel, pierderile de semnal sunt reduse drastic, iar viteza și capacitatea de transmisie cresc spectaculos.

Lego a anunțat oficial cel mai mare set Star Wars din istorie. Este vorba despre „Steaua Morții” din seria Ultimate Collector, care conține un număr impresionant de 9.023 de piese. Setul vine e la un preț pe măsură: 1.000 de dolari. Cu toate acestea, specialiștii anticipează că stocurile se vor epuiza rapid, în ciuda costului ridicat. Lansarea oficială este programată pentru 4 octombrie.

Odată cu începerea noului an universitar, experții au detectat o creștere alarmantă a paginilor web de phishing care vizează studenții și cadrele didactice facultăți. Hackerii creează portaluri false care imită cu acuratețe site-urile oficiale ale facultăților și colegiilor. Aceste pagini frauduloase sunt concepute pentru a păcăli utilizatorii să-și introducă datele de conectare, punând în pericol informațiile personale și academice.

Anthropic, compania din spatele AI-ului Claude, a ajuns la un acord istoric cu creatorii de conținut pentru a evita un proces costisitor. Firma va plăti cel puțin 1,5 miliarde de dolari într-un fond de compensare pentru autori, deținătorii de drepturi și editori. Trei scriitori au intentat anul trecut un proces colectiv împotriva Anthropic. Ei acuzau compania că a descărcat ilegal milioane de cărți pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială.

