România, în prim-plan la Bruxelles! Noua ediție Romanian Digital Day a pus accentul pe transformarea structurală a industriei tech din România, care trece de la outsourcing la dezvoltarea de tehnologii avansate. Sub titlul „Accelerarea competitivității și inovării digitale a UE”, evenimentul a reunit lideri din Parlamentul European, Comisia Europeană și experți în inovare. Miza discuțiilor a fost modul în care soluțiile digitale românești pot fi integrate direct în economia reală și în infrastructura critică a Uniunii Europene. România își consolidează rolul de hub regional strategic, capabil să ofere securitate cibernetică și inovație deep-tech pentru a crește competitivitatea întregului bloc european.

Dezamăgire pentru fanii Apple din Europa! Compania a prezentat noul sistem de operare iOS 27 și noul asistent Siri AI, însă funcțiile inteligente vor fi blocate pe telefoanele din România. În cadrul WWDC 2026, Apple a dezvăluit un Siri complet nou, capabil să înțeleagă contextul, să caute prin mailuri și poze sau să creeze imagini fotorealistice prin funcția Image Playground. Din păcate însă, din cauza reglementărilor stricte ale Uniunii Europene privind piețele digitale, Apple nu a primit aprobarea de a lansa noul Siri AI pe iPhone și iPad în spațiul comunitar.

Minunea s-a produs! Dincolo de inteligența artificială prezentată la WWDC 2026, Apple introduce în noul iOS 27 o funcție simplă, dar extrem de dorită: controlul independent pentru volum. Până acum, posesorii de iPhone aveau un singur glisor general care schimba volumul pentru absolut tot. Din această toamnă, noul sistem de operare va permite, în sfârșit, setarea unor niveluri diferite de sunet pentru apeluri, alarme și notificări.

Google lansează o funcție nouă pe Android care poate detecta dacă persoana care te sună este o clonă AI sau chiar o rudă de-ale tale. Escrocii folosesc tot mai des AI pentru a copia perfect vocile părinților sau ale copiilor și pentru a cere bani în caz de urgențe false. Când primești un apel, sistemul verifică în fundal dacă semnalul e cel potrivit. Dacă identitatea nu este confirmată, pe ecran apare instant o alertă de fraudă. Funcția este disponibilă din această lună și în România, inițial pe telefoanele Pixel cu Android 12 sau mai nou.

O nouă schimbare pe Instagram! Utilizatorii primesc în sfârșit o funcție cerută de ani de zile: posibilitatea de a schimba ordinea fotografiilor din grila de profil după bunul plac. Opțiunea este lansată oficial în această săptămână și le permite utilizatorilor să își organizeze profilul din punct de vedere estetic, fără a mai fi condiționați de ordinea cronologică în care au urcat pozele. Procesul e foarte simplu: selectezi funcția „Rearanjează grila” și muți pozele cu drag and drop oriunde vrei.

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