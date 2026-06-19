1. Prețul benzinei a scăzut sub pragul de 8,5 lei pe litru

ECONOMIE / PORTOFEL. Sfârșitul de săptămână aduce o reechilibrare nesperată pentru buzunarele românilor. După săptămâni întregi de fluctuații agresive induse de cotațiile internaționale, prețurile la pompă au înregistrat o scădere semnificativă.

Benzina standard a coborât astăzi oficial sub pragul critic de 8,5 lei pe litru în majoritatea stațiilor de alimentare din București și din marile orașe. Această ieftinire consistentă reprezintă un moment ideal pentru alimentarea autoturismelor, oferind o relaxare financiară directă pentru bugetele de familie chiar înainte de weekend și de deplasările planificate pentru concedii.

2. Carrefour oprește importurile pentru roșii, vinete și ardei gras, trecând 100% pe producție românească

COȘUL DE CUMPĂRĂTURI. Lanțul internațional de supermarketuri Carrefour a anunțat astăzi o schimbare radicală de strategie, cu un impact masiv asupra agriculturii autohtone și a lanțurilor de aprovizionare. Retailerul stopează complet importurile pentru mai multe categorii esențiale de legume în plin sezon.

Din acest moment, clienții vor găsi pe rafturi exclusiv roșii românești (inclusiv cele cu moț, roz, cireșe și tip inimă de bou), dar și vinete sau ardei gras provenite în totalitate de la producătorii locali. Decizia nu doar că garantează prospețimea produselor la tarabă, dar oferă și o piață de desfacere sigură fermierilor români, reducând amprenta de carbon generată de transportul de marfă din import.

3. Cutremur total în PNL: Ședință cu scântei pentru Congresul Extraordinar, pe fondul anchetei DNA și al duelului Veștea – Bolojan

CRIZĂ POLITICĂ. Atmosfera a devenit irespirabilă la vârful Partidului Național Liberal. Liderii formațiunii s-au reunit astăzi într-o ședință cu o miză uriașă, unde se tranșează calendarul și organizarea unui Congres Extraordinar menit să redefinească conducerea partidului.

Tensiunile au atins cote maxime din cauza disputei deschise privind candidatura lui Adrian Veștea, care încearcă să își securizeze susținerea în fața taberei conduse de Ilie Bolojan. Contextul politic este puternic zdruncinat și de unda de șoc a anchetei DNA care îl vizează direct pe primarul general Ciprian Ciucu, situație care a vulnerabilizat negocierile interne și a împărțit partidul în tabere adverse în plin blocaj guvernamental.

4. Modificări stricte în Codul Rutier: Restricții majore pentru șoferii începători

Deputații se pregătesc să voteze un proiect de lege care va schimba regulile jocului pentru cei proaspăt trecuți de școala de șoferi. Conform noilor reglementări, șoferii începători (cu o vechime mai mică de doi ani) nu vor mai avea voie să conducă vehicule cu motorizări puternice. Această măsură restrictivă este menită să reducă numărul alarmant de accidente grave de pe șoselele din România în care sunt implicați tinerii.

5. Fabrica unde se produceau țigările Carpați și Snagov devine hub tehnologic cu simulatoare de zbor

STIL DE VIAȚĂ / INOVAȚIE. O poveste remarcabilă de transformare urbană și economică are loc în județul Covasna. Faimoasa Fabrică de Țigări din Sfântu Gheorghe, un simbol industrial de dinainte de 1989, unde se produceau branduri legendare precum Carpați sau Snagov, își schimbă complet destinația.

Clădirile istorice abandonate vor fi complet reabilitate și modernizate pentru a fi transformate într-un hub tehnologic și educațional de ultimă generație. În locul vechilor linii de producție a tutunului vor funcționa laboratoare avansate de cercetare științifică, spații de co-working pentru startup-uri din IT și centre educaționale dotate cu simulatoare de zbor. Proiectul reprezintă un exemplu de bune practici în atragerea de fonduri pentru regenerare urbană, transformând trecutul industrial într-o oportunitate de viitor pentru tineri.

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