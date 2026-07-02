Timișoara și Iași rămân singurele mari orașe din România unde apartamentele sunt încă sub borna de 2.000 de euro/mp util, potrivit indicelui Imobiliare.ro. La polul opus se află Clujul, unde prețurile au ajuns la o medie de 3.326 euro/mp, în timp ce în Brașov și București cumpărătorii plătesc deja peste 2.290 euro/mp.

Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare din țară pentru a deveni proprietari, cu o valoare medie de peste 584.000 de lei. Aceștia plătesc și cel mai mare avans, de 32%, dublu față de pragul minim bancar, în timp ce la polul opus, constănțenii vin cu cel mai mic avans din piață, de abia 18%.

Indicele IRCC scade de la 1 iulie la 5,56%, însă reducerea va aduce o scădere modestă a ratelor pentru românii cu dobânzi variabile. Alternativa pentru scăderea ratei lunare rămâne zona dobânzilor fixe, unde băncile oferă deja finanțări de 4,6% – 4,7%.

Tot de la 1 iulie, majorarea salariului minim brut la 4.325 lei crește automat veniturile nete raportate la ANAF și îmbunătățește capacitatea de creditare a populației. Noua valoare permite persoanelor cu salarii minime să se încadreze mai ușor în cerințele băncilor pentru a obține un credit și a-și permite astfel propria casă.

Ce e bine să știi dacă vrei o casă și ai venituri din drepturi de autor: contractarea unui credit ipotecar este posibilă, însă băncile nu îți vor lua în calcul toți banii. Acestea diminuează venitul eligibil la 50% – 80% din valoarea reală, motiv pentru care suportul unui broker de credite devine esențial pentru a identifica soluția ce oferă cea mai mare putere de cumpărare.

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