Honor a anunțat o dată oficială de lansare pentru noul său smartphone „robot”! Conform unui teaser publicat de companie, telefonul va fi prezentat la MWC 2026. Deși data a fost confirmată, nu este clar dacă aceasta va marca o lansare propriu-zisă sau va fi doar o prezentare pentru participanții la eveniment. „Robot Phone” se remarcă printr-o cameră gimbal mobilă, care se ridică și iese de pe spatele telefonului, asemănătoare unui cap de robot. Ea poate înțelege ceea ce vede și oferă diverse funcții bazate pe AI.

Apple pregătește o schimbare majoră pentru MacBook Pro. Lansarea unui model cu touchscreen este planificată pentru prima jumătate a lui 2027. Noul model va avea un design mai subțire și va fi echipat cu cipuri M6. Acesta va dispune și de ecrane OLED, o altă premieră pentru Mac-uri. În schimb, prețul va crește cu câteva sute de dolari față de modelele actuale.

SpaceX a depășit pragul de 10.000 de sateliți Starlink lansați pe orbita joasă a Pământului. Această realizare a fost atinsă în cadrul celei de-a 132-a lansări Falcon 9 din 2025. Din totalul sateliților, aproximativ 8.608 sunt operaționali în prezent. Ei au o durată de viață de circa cinci ani înainte de a fi prăbușiți controlat. SpaceX are deja aprobarea pentru lansarea a 12.000 de sateliți, și vrea s-ajungă la peste 30.000, în doar câțiva ani.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

O pană majoră a afectat serviciile Amazon Web Services, provocând întreruperi pentru numeroase aplicații și platforme online populare. Probleme au fost raportate la Snapchat, Venmo, Alexa, Hinge, Coinbase și Fortnite, printre altele. Se pare că defecțiunea a fost cauzată de o problemă DNS în infrastructura AWS. Amazon a confirmat incidentul și a remediat deja multe dintre probleme.

Apple ar putea amâna lansarea primului său iPhone pliabil până în 2027, conform unui nou zvon din Coreea. Decizia privind specificațiile și construcția balamalelor necesită mai mult timp decât se anticipase. Dacă lansarea va avea loc anul viitor, producția ar putea fi limitată la doar 5-7 milioane de unități. Telefonul ar urma să aibă un ecran pliabil de 7,6 inci și unul exterior de 5,38 inci, ambele cu tehnologie LTPO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE