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77,4% dintre angajatori recunosc că starea de bine a angajaților a fost afectată de schimbările prin care a trecut compania anul acesta

Ringier România
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Impactul economiei asupra rezultatelor financiare, presiunea pe rezultate și măsurile cu impact direct asupra echipelor au avut cea mai mare influență asupra angajaților.

77,4% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că au simțit că anul acesta a adus o serie de schimbări în companie care au dezechilibrat starea de bine a angajaților. Cel mai mare impact l-a avut, cred angajatorii, influența contextului economic asupra rezultatelor financiare ale companiei, dar și creșterea presiunii pe rezultate, măsurile directe asupra echipelor (tăieri de salarii, înghețări de salarii, tăieri de beneficii, disponibilizări) sau creșterea volumului de muncă cu rezultate mai slabe decât în anii trecuți. 44,6% au menționat că măsurile pe care au fost nevoiți să le ia au vizat reducerea costurilor aferente personalului. „Pe acest fond, trei sferturi dintre companii au ales să comunice transparent cu angajații și să îi informeze proactiv despre starea actuală din companie, încercând, totuși să nu îi alarmeze până la momentul luării unor decizii finale. Doar 24,3% au ales să nu comunice specific pe acest subiect. Observă însă că productivitatea angajaților, deși este constantă, se obține cu un efort emoțional vizibil mai mare (64,1%), iar 31,3% spun chiar că a scăzut, în condițiile în care anxietatea și demotivarea le afectează rezultatele. 4,7% spun că productivitatea / angajat a crescut deoarece oamenii muncesc mai mult de teama de a-și pierde jobul”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de comunicare din România.

Una dintre principalele probleme ale acestui an a fost legată de scăderea puterii de cumpărare, într-un puternic context inflaționist. Cu toate acestea, 41,4% dintre angajatori declară că nu au putut oferi măriri salariale în 2026, în timp ce 31,4% au gestionat presiunea inflației asupra salariilor acordând creșteri punctuale, doar pentru performerii de top, iar 20% au făcut indexare integrală cu rata inflației pentru toți angajații. 7,1% au ales să ofere bonusuri unice în locul măririlor salariale brute. În absența unor ajustări salariale pe plus, angajații au început să aprecieze mai mult beneficiile extrasalariale. Tichetele de masă contează cel mai mult pentru ei acum, urmate de asigurarea medicală privată, posibilitatea de a lucra remote și bonusul de performanță.

Întrebați cât de deschiși sunt să renegocieze pachetele salariale pentru retenția oamenilor- cheie în acest an, 45,3% au răspuns că nu au putut face acest lucru, fiind limitați strict de un buget de criză nenegociabil. 25% au declarat că au fost foarte deschiși în această direcție și dispuși să facă orice efort pentru a nu pierde oamenii-cheie. „De partea angajaților, lucrurile se văd altfel: în timp ce 41% înțeleg doar parțial constrângerile financiare din interiorul companiilor, 31% nu le înțeleg deloc și, mai mult, cred că angajatorii le prezintă ca pretexte pentru a nu mări salariile. Această stare de fapt se suprapune și peste un procent de 33% dintre respondenții angajați care spun că se simt în burnout ridicat, în timp ce 42% acuză o stare de oboseală funcțională, iar 19% sunt în pragul depunerii demisiei. Asta, deși 44,3% dintre angajatori nu cred că au colegi în burnout, iar 34,4% au identificat doar câteva cazuri izolate”, explică Raluca Dumitra.

În ceea ce privește sentimentul de sigurantă pe care îl au cu privire la locul lor de muncă în următoarele 12 luni, 37,8% spun că se simt relativ siguri, dar stau cu ochii pe piață pentru a fi pregătiți pentru orice eventualitate. 27,9% sunt mai degrabă nesiguri și se așteaptă la restructurări oricând, 21,2% caută deja altceva, de teamă că își vor pierde jobul. Iar 13,1% spun că au un puternic sentiment de securitate din acest punct de vedere pentru că lucrează într-o companie stabilă.

33,9% dintre angajatori recunosc că loialitatea angajaților a scăzut mult din motive financiare și că oamenii sunt dispuși acum să plece pentru orice ofertă financiară mai bună. 46,8% spun că, dimpotrivă, oamenii au rămas loiali chiar și în aceste condiții, iar 19,4% cred chiar că dificultățile din ultimul an au sudat și mai mult echipa. „De altfel, răspunsurile angajaților ne arată că, dacă ar primi o altă ofertă de job cu un salariu cu 15% mai mare decât cel pe care îl au în acest moment, 28,3% dintre angajați ar încerca sa folosească această ofertă pentru a negocia cu actualul angajator, 24,8% ar pleca imediat pentru că au nevoie urgentă de bani, 25,1% ar rămâne la locul de muncă din prezent pentru siguranță / stabilitate, iar 21,8% ar respinge oferta pentru că nu vor să riște nimic în acest context economic”, punctează Raluca Dumitra. Stabilitatea jobului este, în acest moment, principalul element de retenție în companie, după care urmează cultura și mediul de lucru, flexibilitatea (mod de lucru remote / hybrid) și pachetul salarial.

Dacă ar putea schimba un singur lucru la jobul lor actual, 43,5% dintre angajați spun că salariul ar fi acel lucru. 18,2% ar schimba volumul de muncă / stresul, 15,1% stilul de leadership al managerului, 7% flexibilitatea programului și 6% comunicarea cu angajații.

Sondajul a fost realizat în luna septembrie, pe un eșantion de 115 angajatori (manageri și specialiști în resurse umane, manageri de departament, CEO și antreprenori) și pe 1.000 de angajați.

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