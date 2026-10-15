Ce spun medicii despre starea papei Leon al XIV-lea după operația de cancer pulmonar

Plămânul papei Leon al XIV-lea se recuperează bine după operaţia de îndepărtare a unui nodul canceros, iar suveranul pontif şi-a reluat joi activitatea din spital, au anunţat medicii săi şi Vaticanul, potrivit The Associated Press.

Analizele postoperatorii s-au menținut în limite normale, iar şedinţa de fizioterapie de joi a inclus exerciţii de mobilitate completă. Papa își desfășoară activităţile zilnice în mod independent, se arată într-un comunicat emis de medicul personal al papei Leon al XIV-lea, dr. Luigi Carbone, şi de şeful secţiei de chirurgie toracică de la Spitalul Gemelli, dr. Stefano Margaritora.

„Radiografia toracică a evidenţiat o recuperare bună a plămânului operat. În ansamblu, recuperarea sa postoperatorie decurge conform aşteptărilor”, au informat cei doi doctori.

Separat, Vaticanul a anunțat că papa Leon al XIV-lea şi-a reluat activitatea din spital, examinând documente și celebrând, pentru a doua zi consecutiv, Liturghia împreună cu alţi preoţi într-o capelă special amenajată pentru el lângă camera sa de la etajul 10 al spitalului.

Medicii aşteaptă încă rezultatele analizelor pentru a înţelege compoziţia moleculară exactă a cancerului, dacă acesta s-a răspândit dincolo de lob şi dacă este necesar un tratament suplimentar, notează The Associated Press.