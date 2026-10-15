Ce spun medicii despre starea papei Leon al XIV-lea după operația de cancer pulmonar

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Plămânul papei Leon al XIV-lea se recuperează bine după operaţia de îndepărtare a unui nodul canceros, iar suveranul pontif şi-a reluat joi activitatea din spital, au anunţat medicii săi şi Vaticanul, potrivit The Associated Press.
Analizele postoperatorii s-au menținut în limite normale, iar şedinţa de fizioterapie de joi a inclus exerciţii de mobilitate completă. Papa își desfășoară activităţile zilnice în mod independent, se arată într-un comunicat emis de medicul personal al papei Leon al XIV-lea, dr. Luigi Carbone, şi de şeful secţiei de chirurgie toracică de la Spitalul Gemelli, dr. Stefano Margaritora.
„Radiografia toracică a evidenţiat o recuperare bună a plămânului operat. În ansamblu, recuperarea sa postoperatorie decurge conform aşteptărilor”, au informat cei doi doctori.
Separat, Vaticanul a anunțat că papa Leon al XIV-lea şi-a reluat activitatea din spital, examinând documente și celebrând, pentru a doua zi consecutiv, Liturghia împreună cu alţi preoţi într-o capelă special amenajată pentru el lângă camera sa de la etajul 10 al spitalului.
Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost supus marţi unei intervenţii chirurgicale prin care i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept, după ce medicii au identificat un nodul suspect de cancer. Operaţia a confirmat că suveranul pontif suferă de adenocarcinom, cel mai frecvent tip de cancer pulmonar.
Medicii aşteaptă încă rezultatele analizelor pentru a înţelege compoziţia moleculară exactă a cancerului, dacă acesta s-a răspândit dincolo de lob şi dacă este necesar un tratament suplimentar, notează The Associated Press.
Suveranul pontif urmează să rămână internat cel puţin până pe 20 octombrie și intenționează să efectueze turneul programat în America de Sud pentru perioada 6-17 noiembrie, cu vizite în Peru, Uruguay și Argentina.