Abandonată într-o cabină telefonică din Londra în 1994, April a fost salvată de Joe Campbell. După trei decenii, ea l-a regăsit și îi mulțumește pentru „șansa la viață”, a relatat LadBible.

Abandonată cu hipotermie

În 1994, o nou-născută pe nume April a fost abandonată într-o cabină telefonică din Londra. Fetița, care avea doar câteva ore de viață, suferea de hipotermie, iar cordonul ombilical era încă atașat.

Descoperirea dramatică a fost făcută de un bărbat, Joe Campbell, care credea inițial că pachetul este gunoi.

Joe Campbell, originar din Guyana, se afla în acea noapte la cabina telefonică pentru a-și suna mama.

Un „pachet suspect” și April, de la luna în care a fost salvată

După ce nu a reușit să stabilească legătura, a revenit câteva ore mai târziu, la 2.00. Acolo, a observat un pachet suspect pe podeaua cabinei și, apropiindu-se, a descoperit bebelușul abandonat.

Fetița a fost dusă imediat la spital, unde medicii au tratat hipotermia. Autoritățile au numit-o April, după luna în care a fost găsită.

În ciuda eforturilor serviciilor sociale de a identifica mama biologică, aceasta nu a fost niciodată găsită.

Joe însă nu a uitat de micuță. Potrivit lui April, el obișnuia să telefoneze frecvent pentru a se interesa de starea ei, vizitând-o la centrul de plasament și trimițându-i cadouri și felicitări de ziua ei.

Adoptată la 7 ani

Cei doi au o fotografie împreună, în care Joe o ține pe April în brațe.

La vârsta de 7 ani, April a fost adoptată, iar Joe a fost informat că nu mai poate păstra contactul cu ea.

Totuși, povestea lui a rămas vie în mintea fetei. În 2016, April a decis să-și facă publică povestea, dorind să găsească atât mama biologică, cât și pe Joe.

Revederea cu Joe

În mai puțin de 24 de ore, Joe a contactat-o. Revederea lor a fost emoționantă:

Ne-am îmbrățișat imediat. Simțeam că îl cunosc de undeva, a mărturisit April.

De atunci, cei doi au păstrat o relație strânsă. April îl consideră pe Joe tatăl său, iar copiii acestuia îi sunt frați și surori.

În ciuda regăsirii mamei biologice, aceasta a refuzat să discute despre motivele abandonului, trăind în apropierea lui April timp de ani fără să facă vreun efort de reconciliere.

„Pentru cel ce mi-a salvat viața”

Astăzi, April este mamă, iar legătura cu Joe rămâne puternică.

Bărbatul, care are acum probleme de sănătate și a trecut prin două operații la genunchi, continuă să muncească pentru a-și întreține familia.

April a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să se pensioneze.

Până acum, s-au adunat peste 18.000 de lire sterline, circa 21.000 de euro. „El mi-a salvat viața”, spune April despre Joe.