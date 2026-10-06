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Abandonată într-o cabină telefonică din Londra în 1994, April a fost salvată de Joe Campbell. După trei decenii, ea l-a regăsit și îi mulțumește pentru „șansa la viață”, a relatat LadBible.
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În 1994, o nou-născută pe nume April a fost abandonată într-o cabină telefonică din Londra. Fetița, care avea doar câteva ore de viață, suferea de hipotermie, iar cordonul ombilical era încă atașat.
Descoperirea dramatică a fost făcută de un bărbat, Joe Campbell, care credea inițial că pachetul este gunoi.
Joe Campbell, originar din Guyana, se afla în acea noapte la cabina telefonică pentru a-și suna mama.
După ce nu a reușit să stabilească legătura, a revenit câteva ore mai târziu, la 2.00. Acolo, a observat un pachet suspect pe podeaua cabinei și, apropiindu-se, a descoperit bebelușul abandonat.
Fetița a fost dusă imediat la spital, unde medicii au tratat hipotermia. Autoritățile au numit-o April, după luna în care a fost găsită.
În ciuda eforturilor serviciilor sociale de a identifica mama biologică, aceasta nu a fost niciodată găsită.
Joe însă nu a uitat de micuță. Potrivit lui April, el obișnuia să telefoneze frecvent pentru a se interesa de starea ei, vizitând-o la centrul de plasament și trimițându-i cadouri și felicitări de ziua ei.
Cei doi au o fotografie împreună, în care Joe o ține pe April în brațe.
La vârsta de 7 ani, April a fost adoptată, iar Joe a fost informat că nu mai poate păstra contactul cu ea.
Totuși, povestea lui a rămas vie în mintea fetei. În 2016, April a decis să-și facă publică povestea, dorind să găsească atât mama biologică, cât și pe Joe.
În mai puțin de 24 de ore, Joe a contactat-o. Revederea lor a fost emoționantă:
Ne-am îmbrățișat imediat. Simțeam că îl cunosc de undeva, a mărturisit April.
De atunci, cei doi au păstrat o relație strânsă. April îl consideră pe Joe tatăl său, iar copiii acestuia îi sunt frați și surori.
În ciuda regăsirii mamei biologice, aceasta a refuzat să discute despre motivele abandonului, trăind în apropierea lui April timp de ani fără să facă vreun efort de reconciliere.
Astăzi, April este mamă, iar legătura cu Joe rămâne puternică.
Bărbatul, care are acum probleme de sănătate și a trecut prin două operații la genunchi, continuă să muncească pentru a-și întreține familia.
April a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să se pensioneze.
Până acum, s-au adunat peste 18.000 de lire sterline, circa 21.000 de euro. „El mi-a salvat viața”, spune April despre Joe.
Prin această inițiativă, ea își dorește să-i mulțumească bărbatului care i-a oferit o șansă la viață și, mai târziu, o familie.