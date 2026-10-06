Alexandru Sautner a vorbit despre momentele care i-au marcat existența și despre decizia de a păstra numele de familie al fostei sale soții.

Juratul de la Chefi la cuțite a elucidat misterul legat de numele său, care mereu a stârnit curiozitatea publicului. Puțini sunt cei care știu că bucătarul nu l-a purtat dintotdeauna.

Cum îl chema pe Alexandru Sautner înainte de căsătorie

După ce a părăsit România și a ajuns în Germania, într-o perioadă plină de provocări pentru românii din străinătate, acesta s-a căsătorit și a ales să preia numele de familie al soției sale.

Deși primul mariaj s-a încheiat prin divorț, actele sale au rămas neschimbate. Decizia a fost luată la insistențele fostei partenere, din dorința de a purta același nume cu copiii lor. Această identitate a fost preluată ulterior și în noua sa familie alături de Flavia Maxim, fiica lor purtând în prezent tot numele Sautner.

„Toată lumea mă întreabă de ce mă cheamă «Sautner». Pentru că prima dată m-am măritat, în Germania. Era o perioadă destul de grea pentru românii din străinătate. Mă chema Militaru înainte. M-am căsătorit și am luat numele soției. Doream să îmi fac și pașaport german. Când am divorțat, dorința soției cea mai mare a fost să rămân cu numele acesta ca să mă cheme la fel ca pe copii. A fost ok pentru mine. Acum, pe fiică-mea o cheamă Sautner”, a detaliat chef Alexandru Sautner în emisiunea Furnicuțele.

Alexandru Sautner a spălat vase în Germania

Copilăria și adolescența juratului de la Chefi la Cuțite au stat sub semnul neajunsurilor financiare. Dorința de a scăpa de sărăcie l-a determinat să plece în Germania la începutul anilor ’90, unde a început de la munca de jos.

„Din momentul în care am ajuns în Germania să spăl vase, de atunci am început să îmi susțin familia 100%. Tata, mama nu au mai avut nevoie de bani, pentru că le trimiteam eu, din puținul meu. Din '91 mi-am susținut familia necondiționat până în ziua de astăzi, pentru că știu cât s-au chinuit cu noi, fiind o familie săracă”, a explicat Alexandru Sautner în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

Regretul lui Alexandru Sautner legat de bunici: „E o durere care nu va trece niciodată”

Pe lângă eforturile fizice, perioada petrecută în străinătate a adus și drame personale profunde. Alexandru Sautner a mărturisit că are regret imens din cauza faptului că nu a putut fi prezent la înmormântarea bunicilor săi, de care era extrem de atașat.