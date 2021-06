Kunkel, compania care deține ambulanța, a declarat pentru CNY Central că aceasta a fost furată dintr-un garaj deschis în timp ce era spălată și că nicio altă persoană nu se afla în interiorul mașinii când suspectul a demarat în trombă.

Poliția statului New York a identificat ambulanța în trafic și a demarat o urmărire care s-a întins pe 80 de kilometri înainte de a o sista pentru scurt timp. Ambulanța a fost văzută din nou în apropierea Rochester, la peste 160 de kilometri de locul unde a fost furată.

