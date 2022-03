”Începând de astăzi, personalului diplomatic şi guvernamental din Rusia şi Belarus îi este interzisă intrarea în incinta Parlamentului European. Nu este loc în casa democraţiei pentru cei care vor să distrugă ordinea democratică”, a precizat, într-o postare pe Twitter, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.



There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️