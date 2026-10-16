Un microbuz care transporta 18 șoferi de TIR s-a izbit de un tren la intrarea în Eurotunel, în Franța. 19 oameni au fost răniți

Un accident grav s-a produs joi seară, 15 octombrie 2026, la intrarea în Eurotunel, în nordul Franței. Un microbuz care transporta șoferi de TIR a lovit un tren folosit pentru transportul vehiculelor între Franța și Marea Britanie. Toate cele 19 persoane aflate în microbuz au fost rănite, iar două au ajuns la spital în stare gravă, relatează Associated Press.

Microbuzul transporta șoferi de TIR care urmau să traverseze Canalul Mânecii

Accidentul a avut loc în localitatea Coquelles, lângă Calais, pe partea franceză a Eurotunelului, în zona unde vehiculele sunt îmbarcate în trenurile care traversează Canalul Mânecii. În microbuz se aflau 18 pasageri și șoferul. Pasagerii erau conducători de camioane care urmau să folosească serviciul LeShuttle pentru a ajunge în Marea Britanie.

Potrivit autorităților franceze, microbuzul se îndrepta spre intrarea în tunel când a deviat de la traseu și a lovit lateralul unui tren. Cauza accidentului nu a fost stabilită, iar autoritățile au început o anchetă.

Doi răniți grav, transportați la spital

Toți cei 19 oameni din microbuz au avut nevoie de îngrijiri medicale. Doi au suferit răni grave, însă medicii au transmis că viețile lor nu sunt în pericol. Celelalte 17 persoane au fost rănite ușor. Printre victime se numără și șoferul microbuzului. Persoanele rănite sunt de mai multe naționalități, dar autoritățile nu au precizat din ce țări provin. Consulatele statelor respective au fost informate.

Un vehicul de urgență intră în terminalul Eurotunnel de lângă Calais, nordul Franței, după ce microbuzul s-a ciocnit cu un tren de marfă. Sursă foto: Profimedia Images

La locul accidentului au intervenit aproximativ 200 de salvatori și membri ai echipelor mobilizate pentru gestionarea situației.

Circulația trenurilor prin Eurotunel, întreruptă temporar

Accidentul a dus la suspendarea pentru aproximativ o oră și jumătate a serviciului LeShuttle, care transportă vehicule între Franța și Marea Britanie. Circulația a fost reluată treptat în cursul serii de joi. Potrivit autorităților franceze, trenurile Eurostar pentru pasageri și serviciile feroviare de marfă nu au fost afectate.