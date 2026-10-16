Șoferii pot plăti mai puțin pentru RCA: trei metode care reduc prețul asigurării auto cu până la 40% în București și Ilfov

Piața asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto traversează o nouă perioadă de scumpiri. În primele șase luni ale acestui an, tarifele RCA au înregistrat o creștere medie de 15%, iar prognozele indică menținerea acestei tendințe ascendente.

Schimbarea județului de înmatriculare

Ajustările de preț lovesc cel mai dur segmentele considerate de asigurători ca având un risc ridicat de daune: conducătorii auto cu vârsta sub 30 de ani, posesorii de vehicule cu motoare puternice și șoferii care circulă în zona București-Ilfov.

În București și în Ilfov, frecvența și valoarea daunelor sunt semnificativ mai mari decât în restul țării, motiv pentru care firmele de asigurări aplică tarife diferențiate. Cu toate acestea, există metode prin care costul poliței obligatorii poate fi redus considerabil, uneori chiar și cu 40%, relatează New Money.ro.

Prima metodă este strâns legată de specificul demografic din regiunea București-Ilfov, unde sute de mii de persoane locuiesc și lucrează fără a avea domiciliul stabil în acte în aceste zone. În calculele asigurătorilor, precum și în tarifele de referință publicate semestrial de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înregistrarea vehiculului în București aduce automat o primă mai mare.

Comparând tarifele de referință ale ASF, diferențele regionale devin evidente. Pentru un conducător auto de sub 30 de ani din București, tariful de referință variază între 3.974 de lei pentru mașini cu o putere sub 50 kW și 4.956 de lei pentru cele de peste 300 kW. În schimb, un tânăr de aceeași vârstă, dar din alt județ, se raportează la un interval tarifar cuprins între 2.361 de lei și 3.998 de lei.

Situația este similară și pentru categorii de vârstă mai avansate. La grupa 41-50 de ani, tariful de referință în București și Ilfov oscilează între 2.232 de lei și aproape 3.800 de lei, în timp ce în restul țării valorile coboară la un interval cuprins între 1.368 de lei și sub 2.400 de lei.

Astfel, persoanele care au posibilitatea legală de a înmatricula autovehiculul în județul de origine își pot diminua costurile cu asigurarea cu o diferență de până la 40%, fără a încălca legislația în vigoare.

Procedura pentru asiguratul cu risc ridicat: plafonarea prin BAAR

A doua opțiune este accesibilă șoferilor din întreaga țară și presupune apelarea la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). Deși în trecut era utilizată preponderent de transportatorii comerciali, scumpirile din 2026 au determinat aproximativ 20.000 de posesori de autoturisme să folosească acest mecanism pentru refacerea calculului tarifar.

Mecanismul asiguratului cu risc ridicat se activează dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții stricte. În primul rând, solicitantul trebuie să dețină cel puțin trei oferte de asigurare valabile, emise de companii diferite pe o perioadă de 12 luni, fără servicii suplimentare precum decontarea directă.

Elementul decisiv este valoarea acestor oferte: toate cele trei prime calculate trebuie să depășească tariful de referință din categoria corespunzătoare înmulțit cu factorul N, stabilit în prezent la valoarea de 36%, ajustat cu coeficientul Bonus-Malus al șoferului.

Atunci când piața liberă oferă prețuri cu peste 36% mai mari decât tariful de referință, BAAR preia dosarul și recalculează valoarea poliței ca o medie între tariful de referință majorat și ofertele primite, repartizând ulterior șoferul către un asigurător. Reducerile obținute prin această metodă pot ajunge la 20-25%.

Solicitarea către BAAR poate fi depusă direct de către asigurat sau prin intermediul brokerului de asigurări care a emis ofertele inițiale.

Trecerea vehiculului pe numele partenerului cu un istoric mai bun

O a treia strategie utilizată frecvent constă în înregistrarea mașinii pe numele soțului sau al soției care se încadrează într-o categorie de vârstă cu risc redus sau deține o clasă Bonus-Malus mai avantajoasă. Diferența de preț dintre o poliță emisă pe numele unui tânăr fără istoric de conducere și una emisă pe numele unui șofer experimentat poate fi considerabilă.