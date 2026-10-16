Cel mai greu dovleac din lume cântărește 1.431,5 kilograme și poate fi transformat în peste 3.000 de plăcinte

Un american de 60 de ani a crescut un dovleac atât de mare încât din el s-ar putea face peste 3.000 de plăcinte. Cântărește 1.431,5 kilograme, adică aproape o tonă și jumătate, și a intrat oficial în Cartea Recordurilor drept cel mai greu dovleac cultivat vreodată. Performanța este cu atât mai surprinzătoare cu cât precedentul record mondial fusese stabilit cu numai șapte zile înainte, potrivit Guinness World Records.

Un dovleac de aproape o tonă și jumătate, cântărit la un concurs din SUA

Dovleacul uriaș a fost cultivat de Ron Wallace, un american de 60 de ani din statul Rhode Island, care se ocupă de peste trei decenii de creșterea dovlecilor gigantici. Pe 10 octombrie 2026, bărbatul și-a prezentat recolta la concursul Southern New England Giant Pumpkin Weigh Off, organizat la ferma Frerichs, din Warren, Rhode Island.

Înainte de cântărire, dovleacul a fost verificat de arbitrii Great Pumpkin Commonwealth, organizația care supraveghează competițiile internaționale dedicate cultivării dovlecilor uriași și, după ce a trecut verificările, a fost ridicat cu ajutorul unui dispozitiv special și așezat pe cântar. Rezultatul a fost unul istoric, de 1.431,5 kilograme și a devenit primul dovleac care atinge o asemenea greutate într-o competiție omologată.

Recordul mondial a rezistat doar șapte zile

Cu numai o săptămână înainte, pe 3 octombrie, britanicul Ian Paton devenise deținătorul recordului mondial cu un dovleac de 1.295,8 kilograme, botezat „Bagheera”, cântărit în cadrul unui concurs organizat în Berkshire, Marea Britanie. Bucuria britanicului a durat însă doar șapte zile. Dovleacul cultivat de Ron Wallace a fost cu 135,7 kilograme mai greu și i-a adus americanului titlul mondial.

O asemenea schimbare este foarte rară. Guinness World Records arată că un caz asemănător s-a mai produs pe 2 octombrie 1999, când recordul pentru cel mai greu dovleac a fost doborât de două ori în aceeași zi, prima dată în Marea Britanie și apoi în Statele Unite. De-a lungul timpului, unele recorduri au rezistat ani întregi. Belgianul Mathias Willemijns a deținut titlul aproape cinci ani, între octombrie 2016 și septembrie 2021, cu un dovleac de 1.190,49 kilograme.

Cum a reușit americanul să crească un dovleac atât de mare

Pentru Ron Wallace, acesta este al treilea record mondial la categoria celui mai greu dovleac. Americanul a început să cultive dovleci gigantici în urmă cu aproximativ 35 de ani, inspirat de tatăl său, pe care îl consideră unul dintre pionierii acestei activități în regiunea New England. Primul său record a venit în 2006, când a crescut un dovleac de 681,3 kilograme. Șase ani mai târziu, în 2012, a stabilit un alt record cu un dovleac de 911,27 kilograme.

De această dată, însă, Wallace spune că a schimbat și modul în care și-a îngrijit recolta și a cultivat dovleacul într-o seră. Vremea a fost aproape ideală în cea mai mare parte a sezonului, iar experiența acumulată și metodele de cultivare bazate pe observații științifice l-au ajutat să obțină rezultatul. Americanul a recunoscut că sezonul a fost obositor și că, în ziua concursului, ajunsese la capătul puterilor. Când a văzut greutatea afișată pe cântar, a fost extrem de fericit.

„Acesta mi se pare puțin mai special”, a spus Wallace despre cel de-al treilea record mondial al său.

În ultimii ani încercase să își perfecționeze tehnicile de cultivare, dar nu reușise întotdeauna rezultatele dorite. Victoria din 2026 a venit după această perioadă de experimente și încercări.

Dintr-un singur dovleac s-ar putea face peste 3.000 de plăcinte

Greutatea nu este singura caracteristică impresionantă a dovleacului. Potrivit Guinness World Records, acesta are o circumferință de 6,40 metri. Cu toate acestea, nu a reușit să depășească recordul pentru cea mai mare circumferință, de 6,498 metri, stabilit în 2025 de frații britanici Ian și Stuart Paton. În schimb, cantitatea uriașă de dovleac ar fi suficientă, teoretic, pentru prepararea a peste 3.000 de plăcinte.