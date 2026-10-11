Un incident neobișnuit a dat peste cap intervenția unui echipaj de poliție pe o stradă aflată în reabilitare din municipiul Brașov. O autospecială din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a rămas blocată după ce a intrat pe o porțiune de drum unde muncitorii tocmai turnaseră un strat proaspăt de beton.

„Decizii mai puțin inspirate”

Echipajul se afla în misiune și încerca să ajungă rapid la un apel direcționat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Pentru că traficul pe arterele principale ale orașului era extrem de aglomerat, polițiștii au luat decizia de a devia traseul pe o stradă secundară aflată în lucru, încercând să reducă timpul de răspuns la solicitare.

„Acum, dincolo de imaginile care pot stârni zâmbete, există și acest context care merită cunoscut. Polițistul se îndrepta către o intervenție la un accident grav, unde fiecare minut contează și unde o altă coloană de vehicule aștepta să se reia traficul. Asta nu înseamnă că alegerea a fost cea mai bună, ci doar că, uneori, dorința de a ajunge cât mai repede acolo unde este nevoie poate conduce și la decizii mai puțin inspirate”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov într-o postare pe Facebook, alături de imaginea cu autospeciala blocată în beton.

Au vrut să evite o coloană de mașini

Agenții se deplasau la un grav accident de circulație produs pe DN13, în urma căruia, din nefericire, o persoană și-a pierdut viața. Numai că decizia luată pe traseu, aceea de a scurta drumul, nu a avut efectul scontat.

„Pe traseul parcurs, circulația era restricționată și pe calea de rulare se formase o lungă coloană de autovehicule aflată în așteptare, așa că a încercat să găsească o variantă pentru a ajunge cât mai repede la locul intervenției. Doar că traseul ales i-a rezervat o surpriză mai puțin plăcută. Betonul era proaspăt turnat și acest lucru a făcut ca autospeciala să rămână blocată pentru câteva minute”, a transmis IPJ Brașov.

Potrivit sursei citate, situația a fost remediată repede, autospeciala nu a suferit avarii, iar echipajul și-a continuat misiunea. Betonul a fost și el renivelat.