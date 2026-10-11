A cumpărat un Audi A3 cu 25.000 de euro, fără să știe că a fost închiriat și vândut ilegal. Decizia surprinzătoare a instanței

Un bărbat din Germania a vândut o mașină Audi închiriată, folosind documente falsificate. Tribunalul din Köln a decis că noul proprietar al mașinii are dreptul să o păstreze, deoarece nu avea cum să-și dea seama că exista vreo neregulă, relatează publicația olandeză Ad.nl.

Cum a început totul

Un bărbat din Köln a cumpărat un Audi A3 aproape nou, la prețul de 25.000 de euro, crezând că a făcut o afacere bună. Însă, la doar câteva zile după plată, compania de închirieri auto a recuperat vehiculul, folosind un sistem GPS și un set de chei de rezervă, scrie publicația germană Der Spiegel.

Noul proprietar, considerându-se nedreptățit, a apelat la instanță și a obținut câștig de cauză.

Cazul a început când un bărbat a închiriat mașina de la o companie de închirieri auto, pentru ca ulterior să o vândă rapid unui cumpărător neștiutor, utilizând documente falsificate. Potrivit informațiilor publicate de Der Spiegel, cumpărătorul era convins că achiziționează un vehicul aproape nou, la un preț atractiv.

Pe ce s-a bazat decizia instanței

Decizia instanței din Köln s-a bazat pe măsurile de precauție luate de cumpărător. Judecătorii au considerat că acesta a acționat cu bună-credință, verificând documentele de înmatriculare, actul de identitate al vânzătorului și numărul de identificare al vehiculului.

În plus, anumite aspecte neobișnuite ale tranzacției, precum lipsa cheii de rezervă, plata în numerar și prețul atrăgător, nu au fost suficiente pentru a stârni suspiciuni.

Vânzătorul a oferit explicații aparent plauzibile

Vânzătorul a oferit explicații aparent plauzibile: acesta susținea că are nevoie urgentă de bani pentru o nuntă și că pierduse cheia de rezervă. Tribunalul a stabilit că toate acestea nu indică neglijență gravă din partea cumpărătorului.

Un element esențial în decizie a fost distincția dintre furt și predare voluntară. În Germania, o persoană care cumpără un vehicul furat nu poate invoca bună-credință, deoarece proprietarul inițial a pierdut vehiculul fără voia sa. În acest caz, însă, compania de închirieri a predat mașina voluntar către chiriaș, care ulterior a vândut-o ilegal, scrie AD.nl.

Astfel, tribunalul a decis că societatea de închirieri auto trebuie să returneze mașina cumpărătorului.