Echipele de intervenție au fost mobilizate urgent la locul accidentului din Germania

Autoritățile germane s-au deplasat imediat la locul accidentului dintre cele două tramvaie, iar intervenția pentru salvarea pasagerilor a fost una de proporții.

„Vorbim de un accident grav, cu pagube majore în cazul accidentului dintre cele două tramvaie. Am mobilizat un număr mare de echipaje de intervenție pentru a acorda îngrijiri medicale răniților și pentru a-i transporta la spitalele din împrejurimi”, a explicat un reprezentant al serviciilor de urgență.

De asemenea, experții în investigarea accidentelor au fost chemați la fața locului pentru a analiza circumstanțele exacte ale coliziunii. În urma impactului, tramvaiele au fost parțial distruse, iar autoritățile au fost nevoite să intervină cu utilaje grele pentru înlăturarea lor de pe șine.

„Probabil că tramvaiele nu mai sunt funcționale, așa că va fi nevoie de echipamente speciale pentru a le muta. Nu putem estima în acest moment cât timp va dura această operațiune», a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cum s-ar fi ciocnit cele două tramvaie

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, coliziunea s-a produs când un tramvai staționa, iar celălalt a intrat din spate în acesta.

„Astăzi, la ora 12.30, a avut loc o coliziune între două tramvaie. Conform primelor cercetări, unul dintre ele era oprit, iar celălalt a intrat în spate. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite”, a declarat acesta.

Peste 20 de persoane au fost rănite în urma ciocnirii dintre cele două tramvaie

Autoritățile au precizat că 24 de persoane au fost rănite, în total, în urma accidentului dintre cele două tramvaie.

„În prezent, estimăm că sunt 14 persoane rănite ușor, șapte grav și trei în stare de pericol de moarte”, a mai adăugat oficialul.

Un aspect îngrijorător este că, în momentul producerii accidentului, în unul dintre tramvaie se aflau și copii. „În tramvai se aflau, în mod clar, și copii în momentul coliziunii”, a confirmat reprezentantul poliției pentru RTL.de.

Deocamdată, nu se știe dacă aceștia se numără printre persoanele grav rănite. Poliția nu a oferit informații clare nici despre starea vatmanului tramvaiului care a lovit din spate.

Cauza principală a accidentului rămâne necunoscută

Cauza principală a accidentului rămâne încă necunoscută. Experții urmează să stabilească de ce tramvaiul din față s-a oprit, cu ce viteză circula cel care l-a lovit și dacă a fost vorba de o defecțiune tehnică sau de o eroare umană.

Potrivit portalului german de știri RTL.de, pentru cei trei pasageri aflați în stare critică, următoarele ore vor fi decisive. În total, 24 de persoane au fost transportate la spital după acest incident grav.

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