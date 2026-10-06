Un accident grav s-a produs marți pe Valea Oltului, într-o benzinărie din Călimănești, județul Vâlcea. Din imaginile de la fața locului se vede cum un camion a intrat direct în pompele de carburanți, provocând pagube materiale majore. La fața locului intervine inclusiv o autospecială CBRN, din cauza scurgerilor mari de combustibil.

UPDATE 15:30 - Șoferul TIR-ului, un cetățean turc în vârstă de 58 de ani, a fost rănit și transportat la spital, relatează presa locală. Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că bărbatul se afla la volanul unui autocamion fără încărcătură când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Autocamionul a intrat în coliziune cu o pompă de alimentare cu carburant din incinta unei stații de alimentare. În urma accidentului, șoferul de TIR a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din cauza stării în care se afla, acesta nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest. La unitatea medicală urmează să îi fie recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

UPDATE 15:15 - Șoferul camionului a fost extras în siguranță de către echipajul de la descarcerare, potrivit Gazeta Vâlceană. El a fost predat, conștient și cooperant, echipajului aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

În zonă, nu mai sunt scurgeri de carburanți.

Accident pe Valea Oltului: trafic blocat pe DN 7, în apropiere de Călimănești

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în dreptul localității Călimănești, pentru desfășurarea intervenției la locul producerii accidentului.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs în timpul unei manevre efectuate într-o stație de alimentare cu carburant. Autocamionul a avariat o pompă, iar în urma incidentului au fost înregistrate scurgeri mari de combustibil.

În prezent, salvatorii acţionează pentru scoaterea şoferului din cabina autocamionului frigorific, concomitent cu asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Potrivit pompierilor, în accident este implicat un singur autocamion.

„Pentru siguranţa lor, până la finalizarea operațiunilor specifice, au fost evacuaţi toţi cetăţenii pe o rază de 200 de metri”, precizează sursa citată.

Pompierii intervin cu o autospecială CBRN

Inițial, IPJ Vâlcea a anunțat că polițiștii și pompierii militari vâlceni au fost mobilizați la locul accidentului. „În urmă cu puțin timp, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în incinta unei stații de alimentare cu carburant din localitatea Călimănești. La fața locului se află polițiști, precum și pompieri militari vâlceni, care desfășoară activități specifice”, a transmis IPJ Vâlcea.

Benzinăria se află pe DN 7, la ieșirea din localitatea Călimănești, într-o zonă cu trafic intens.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, descarcerare și acordarea primului ajutor medical.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Călimănești. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului rutier forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN și o ambulanță aparținând SAJ”, au precizat pompierii.

Imaginile de la locul accidentului arată un camion intrat în benzinărie, precum și un autoturism avariat. La această oră nu se știe dacă există persoane rănite.

Intervenția pompierilor și a celorlalte echipaje continuă la locul accidentului.