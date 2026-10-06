Mărturii teribile în procesul lui George Teianu, românul care și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit în Spania. Rudele au dezvăluit amenințările cumplite făcute de bărbat înainte de crimă.

Fata cea mare îl numește „Monstrul”

A treia ședință a procesului cu jurați desfășurat la Audiencia de Palma împotriva cetățeanului român George Virgiliu Teianu a adus în fața instanței depozițiile tulburătoare ale familiei și ale prietenilor victimei, relatează Ultima Hora.

Bărbatul este judecat pentru uciderea cu cruzime a soției sale, Rosario Díaz, cunoscută sub numele de Chari, pe care a înjunghiat-o de 66 de ori în interiorul unui autoturism, chiar sub privirile fetiței lor în vârstă de doi ani.

Cumnatul victimei a intrat extrem de vizibil afectat în sala de judecată din cauza prezenței inculpatului. Acesta a rememorat momentul în care a aflat despre tragedie, descriind cum a văzut la știri mașina cumnatei sale și informația că un cetățean român și-a ucis partenera.

Bărbatul a povestit că a ieșit din baie tremurând și i-a arătat telefonul soției sale, care a țipat și a leșinat. Din acel moment, întreaga familie a rămas marcată, mutându-se chiar timp de un an la Albacete pentru a încerca să treacă peste traumă.

Fata cea mare a victimei, care are în prezent 10 ani și cunoaște întregul adevăr despre tragedie, refuză să îi mai pronunțe numele tatălui. Potrivit unchiului ei, copila îl numește pe bărbat pur și simplu „Monstrul”.

Amenințări cumplite și un control absolut asupra victimei

Sora victimei a declarat în fața judecătorilor că George Teianu o menținea pe Chari într-o stare de izolare completă și o trata ca pe un obiect. Aceasta a dezvăluit că bărbatul nu îi permitea să își vadă familia și că tânăra ajunsese la un nivel extrem de vulnerabilitate.

În lacrimi, sora femeii a mărturisit că a aflat abia ulterior că Chari ajunsese să fie prinsă furând dintr-un magazin pentru că nu mai avea bani să își hrănească copiii.

Procesul a scos la iveală și comportamentul agresiv și obsesiv al bărbatului. Cumnatul victimei a mărturisit că, în ziua în care femeia a mers să depună o plângere la poliție pentru rele tratamente, românul l-a sunat și i-a transmis un avertisment direct: „Jur că o s-o omor pe ea și pe oricine este cu ea”.

Îi cheltuia banii pe jocuri de noroc și droguri

Prietena cea mai bună a victimei a confirmat izolarea la care era supusă Chari, arătând că bărbatul îi cheltuia banii pe jocuri de noroc și substanțe interzise, obligând-o pe femeie să trăiască într-un stres continuu.

Aceasta a adăugat că acuzatul dezvoltase o obsesie împotriva tuturor celor din anturaj și că victima îi mărturisise înainte de tragedie teama teribilă pe care o simțea: „Mi-a spus: «Acum o să mă ucidă»”.

Tragedia a avut loc pe 10 decembrie 2024 în zona Coll d'en Rabassa din Palma de Mallorca, în pofida faptului că împotriva bărbatului fusese emis un ordin de protecție. Procurorii cer o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru crimă cu cruzime, violență în familie și încălcarea ordinului de restricție.

Românul și-a ucis soția în fața fiicei lor de doar 2 ani

Crima a avut loc în Can Pastilla din Mallorca, Spania, în timpul unei deplasări cu mașina, după ce bărbatul de 41 de ani a încălcat ordinul de restricție. El a abandonat apoi victima și copilul, provocând și un accident de circulație.

George Virgiliu Teianu are multiple antecedente penale, inclusiv furt, jaf și apartenență la organizații criminale, relatează publicația spaniolă Levante. Românul este acuzat că i-a aplicat 66 de lovituri cu cuțitul partenerei sale, care nu a avut nicio șansă să se apere. Cei doi erau împreună de aproximativ zece ani și aveau împreună două fiice minore.

Purta brățară electronică

Suspectul se află în arest de aproape doi ani și avea interzis să se apropie la mai puțin de 500 de metri de victimă și să comunice cu ea, după ce un judecător din Palma a emis pe 2 noiembrie 2024 un ordin de protecție. De asemenea, purta o brățară electronică de control legată de sistemul Cometa.

După atacul brutal, Teianu a continuat să conducă, accelerând și provocând mai multe accidente, însă aceste fapte sunt investigate într-un alt dosar penal.