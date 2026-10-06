Atac cu drone în Marea Neagră, în zona economică a Bulgariei: o navă s-a scufundat, iar a doua a luat foc. 18 marinari au fost salvați de un feribot bulgăresc

Două nave comerciale au fost atacate de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. O navă s-a scufundat, iar a doua a luat foc. Incidentul a avut loc la 80 mile marine de Capul Sf. Atanas. 18 marinari au fost salvați de un feribot bulgăresc, informează portalul de știri Novinite.com și BGNEWS.

Două nave comerciale au fost atacate cu drone în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei

Două nave comerciale au fost atacate de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, una dintre ele scufundându-se, iar cealaltă fiind cuprinsă de flăcări. Incidentul a dus la o amplă operațiune de salvare, în urma căreia 18 marinari au fost salvați, conform informațiilor oferite de autoritățile bulgare, citate de portalul de știri menționat anterior.

Operațiunea de salvare are loc la aproximativ 80 mile marine de țărm, în largul Capului Sf. Atanas și al orașului Beala. Este primul atac de acest tip raportat în zona economică exclusivă a Bulgariei, potrivit BGNES, BNR, Maritime.bg și NOVA.

Harta cu orașul Beala din Bulgaria. Sursa foto: Google Maps

Una dintre nave s-a scufundat, iar cea de-a doua a luat foc

Navele vizate sunt cargoul sub pavilion Togo ALFA WATAN (IMO: 7510884) și cargoul sub pavilion Palau ABLE (IMO: 9001136).

ALFA WATAN a suferit avarii structurale majore și s-a scufundat în largul coastei bulgare. Conform primelor rapoarte, nu există încă nicio informație oficială despre situația echipajului său.

ABLE a fost cuprinsă de flăcări după ce a fost lovită, iar cei 18 membri ai echipajului au fost forțați să abandoneze nava.

Ce încărcătură și destinație aveau cele două nave atacate

La începutul întâlnirii, prim-ministrul Bulgariei a anunțat că navele au fost atacate în jurul orei 3.00 dimineața. Momentan nu sunt cunoscute detalii despre încărcătura de la bordul navei ALFA WATAN, cu pavilion togolez, care s-a scufundat după ce a suferit avarii grave.

Cea de-a doua navă, ABLE, sub pavilion Palau, transporta grâu spre sud. Dintre cei 18 membri ai echipajului, 11 erau cetățeni turci și 7 indieni. Doi marinari au fost grav răniți și sunt transportați spre Varna pentru îngrijiri medicale, conform autorităților bulgare, informează portalul bulgăresc de știri Svobodnatochka.bg.

Marinarii au fost salvați de un feribot

Marinarii au fost salvați de un feribot bulgăresc, care a fost direcționat spre locul incidentului pentru a oferi ajutor. Mai multe persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale de urgență la bordul feribotului.

Atacul este considerat „o extindere a acțiunilor Federației Ruse în spațiul Mării Negre”

Fostul locțiitor al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă (r) Constantin Ciorobea, spune pentru Libertatea că atacul din zona exclusivă a Bulgariei asupra celor două nave reprezintă „o extindere a acțiunilor Federației Ruse în spațiul Mării Negre cu scopul de a-și îndeplini obiectivul pentru acest an, respectiv de a bloca comerțul Ucrainei”.

„Din păcate, dreptul maritim nu interzice beligeranților să se atace în apele internaționale”, continuă Ciorobea.

Acesta mai spune că, în acest moment, portul ucrainean Odesa este aproape blocat și niciun proprietar de nave nu-și mai asumă riscul de a încarca marfă în cel mai mare port din țara vecină.

Navigatorilor le rămâne varianta încărcării în porturile dunărene ale Ucrainei, însă și acestea sunt bombardate permanent.

În aceste condiții, explică fostul locțiitor al Forțelor Navale, România devine singura țară prin care Ucraina își poate exporta mărfurile în siguranță.

Întrebat dacă Rusia ar putea ataca vapoare care pleacă din Ucraina prin apele României, contraamiralul de flotilă (r) Constantin Ciorobea crede că acest lucru este exclus.

Cele două nave nu erau sub pavilion bulgăresc

Conform BNR, nicio navă implicată în incident nu arbora pavilion bulgăresc. Una dintre ele naviga sub pavilion Togo, iar cealaltă sub pavilion Palau. Portalul Maritime.bg a raportat că atacurile cu drone au fost coordonate și au avut ca țintă nave comerciale din zonă. Circumstanțele exacte ale atacului și identitatea dronelor rămân sub investigație, notează Novinite.com.

Incidentul din zona economică exclusivă a Bulgariei s-a produs la doar o zi de la un alt atac cu drone. Luni, o navă cu cereale a fost atacată în Marea Neagră, lângă Platforma Pescăruș. Unsprezece marinari au fost salvați și doi au murit după ce nava cu cereale s-a scufundat.

Premierul bulgar a convocat o întâlnire de urgență

În contextul acestui incident grav, premierul bulgar Rumen Radev a convocat o întâlnire cu reprezentanți ai instituțiilor de stat.

La reuniune participă oficiali ai Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului și Apelor, Administrația Prezidențială și serviciile de securitate. Radev urmează să facă o declarație oficială la ora 11.15, înainte de începerea întâlnirii.